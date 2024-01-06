遛小孩來這！彰化百果山遊憩區變身完成 繽紛26米水管溜滑梯月中開放
讓小朋友們看了就尖叫、爭相排隊玩的溜滑梯，在彰化員林落成囉！原本有座全國最長的磨石子溜滑梯當作百果山地標，因安全規範早已不符合現行法規，由參山國家風景區管理處主導，從去年起進行大改造，打造成小小遊樂園，預計在1月中旬開放，愁著不知道帶小孩去哪玩的爸媽們快筆記踩點。
員林百果山遊憩區原本有座全國最長的磨石子溜滑梯，但因不符合現在的遊具法規，交通部觀光署參山國家風景區管理處與地方溝通後，決定在原地重建三座全新的溜滑梯，以繽紛亮麗的色彩建造近26米的管狀溜滑梯，還有兩座10米磨石子材質的，用來致敬當年最長的溜滑梯地標；另外，遊戲區有攀爬網、彈跳床、跳樁、攀岩、遊戲土丘等多元化的遊憩設施，提供大小朋友手腳並用的遊戲體驗，更打造全國第一座2.5米高的台灣觀光大使「喔熊組長」成為新地標，未來將成為拍照打卡的新景點；溜滑梯與遊戲區將在全面安全檢查後，最快在1月中旬正式對外開放。
因為地理條件的因素，員林百果山有了「蜜餞的故鄉」的美名，更有著許多五、六年級生的青春回憶，未來遊戲區開放後，可望與周邊的探索樂園、土雞城與景觀美食餐廳、特產店等商家將連成一片遊憩帶，提升八卦山風景區商機，重現當年風華。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言