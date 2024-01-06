遛小孩來這！彰化百果山遊憩區變身完成 繽紛26米水管溜滑梯月中開放

讓小朋友們看了就尖叫、爭相排隊玩的溜滑梯，在彰化員林落成囉！原本有座全國最長的磨石子溜滑梯當作百果山地標，因安全規範早已不符合現行法規，由參山國家風景區管理處主導，從去年起進行大改造，打造成小小遊樂園，預計在1月中旬開放，愁著不知道帶小孩去哪玩的爸媽們快筆記踩點。

圖／交通部觀光署參山國家風景區管理處

圖／交通部觀光署參山國家風景區管理處

員林百果山遊憩區原本有座全國最長的磨石子溜滑梯，但因不符合現在的遊具法規，交通部觀光署參山國家風景區管理處與地方溝通後，決定在原地重建三座全新的溜滑梯，以繽紛亮麗的色彩建造近26米的管狀溜滑梯，還有兩座10米磨石子材質的，用來致敬當年最長的溜滑梯地標；另外，遊戲區有攀爬網、彈跳床、跳樁、攀岩、遊戲土丘等多元化的遊憩設施，提供大小朋友手腳並用的遊戲體驗，更打造全國第一座2.5米高的台灣觀光大使「喔熊組長」成為新地標，未來將成為拍照打卡的新景點；溜滑梯與遊戲區將在全面安全檢查後，最快在1月中旬正式對外開放。

圖／交通部觀光署參山國家風景區管理處

圖／交通部觀光署參山國家風景區管理處

因為地理條件的因素，員林百果山有了「蜜餞的故鄉」的美名，更有著許多五、六年級生的青春回憶，未來遊戲區開放後，可望與周邊的探索樂園、土雞城與景觀美食餐廳、特產店等商家將連成一片遊憩帶，提升八卦山風景區商機，重現當年風華。