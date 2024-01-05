免飛日本！ 基隆也有「類富士山」街道美景 網比對照片驚嘆：沒有電線就贏了

台灣竟也有富士山美景！ 近日有網友在臉書社團分享一張拍出「類富士山」的基隆隱藏地點，照片一出吸引超多人打卡朝聖讚嘆，甚至網友對比上下圖片後，驚訝表示「日本電線竟然比台灣多，沒有電線就贏了」。

有網友在「基隆人日常」臉書社團發文分享，一張拍到基隆街景以及富士山美景的上下對比圖，並表示「原來基隆也有一座類似富士山的景色，日本有日本山梨縣富士吉田市區商店街富士山美景，不過咱們台灣的基隆市，同樣輸人不輸陣，在早年時期，甚至還有基隆銀座之稱的義二路拍攝，不過不知道這是什麼山，有人知道可以補充一下」。

圖／翻攝基隆人的日常臉書社團

原來這是基隆義二路的街景，取好角度可以復刻「類富士山」的街道美景，拍攝分享者也感嘆說「很酷吧！真的不得不佩服我自己捏！怎麼這麼會看？意外挖掘到另類的拍照點」並細心提醒民眾在拍照時要特別注意車流。

貼文曝光後，吸引上萬人朝聖，紛紛留言直呼真的很像，「拍的很讚」、「真的很類富山耶」、「招牌很有台灣的特色」、「沒有電線的干擾就贏了」、「台灣也很多不輸富士山的美景」。