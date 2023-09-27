不只熱氣球！盤點8家在地人都大力推薦的超人氣鹿野美食

提到台東鹿野，大多數人都是聯想到熱氣球，然而除了那五彩繽紛的視覺饗宴之外，其實還有很多好吃、好玩的地方，等待大家一一挖掘。來瞧瞧在地人都推薦的鹿野美食有哪些，為下一趟旅程做好準備吧！

台東鹿野美食推薦

阿丁早點

愛吃早餐的讀者請注意，中西式合併的「阿丁早點」，為擁有五十年歷史的老店，販賣肉粽、蛋餅、油條、燒餅、水煎包、豆沙餅、韭菜餅、熱狗等品項，是附近居民從小吃到大的味道。在阿丁早點，人氣最高的就是他們家的蛋餅，外型看起來有點像燒餅，餅皮皆由純手工擀製而成，搭配控制得宜的火侯，再與蔥蛋一起油煎，口感是厚實又鬆軟，且不用沾醬就很有味道了喔。

圖／IG@chufoodlovefun

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地址｜台東縣鹿野鄉中華路二段20號

電話｜08 955 1475

營業時間｜04:30-09:30（週一公休）

李伯伯食堂

「李伯伯食堂」結合當地特產，提供各式快炒、生魚片和燒烤類等菜色，選擇非常豐富，是鹿野知名的特色私房料理。用餐可選擇室內或戶外空間，紅色的大圓桌鋪上塑膠墊，看起來特別喜氣洋洋，你可以直接選擇優惠組合菜單，也可以嘗試必點的鮮味白斬雞、椒鹽丁香魚、清蒸鱸魚、油條牛肉、椒鹽小卷、燜筍燒肉等等，整體來說價格親民，料理也不馬虎。

圖／IG@bbbei.1024

圖／IG@tingting_sw

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地址｜台東縣鹿野鄉永嶺路69號

電話｜08 955 1492

營業時間｜11:00-14:00；17:00-21:00（週一公休）

愛嬌姨茶餐廳

憑藉著豐富的自產、自銷茶葉之經驗，「愛嬌姨茶餐廳」研發出數十種融合茶葉的風味餐點，以不同的茶葉搭配不同的食材，像是紅茶滷肉、綠茶炒麵、綠茶炸豆腐、紅烏龍茶飯、高纖綠茶粿、檸檬紅茶蝦等等，不只有創意也很好吃，而許多人更是為了剝皮辣椒雞湯，慕名而來。此外，愛嬌姨親切熱情，會招待大家喝店家的冠軍茶，展現濃濃人情味。

圖／IG@vivi___eating

地址｜台東縣鹿野鄉高台路109巷32弄9號

電話｜08 955 0678

營業時間｜11:30-13:30；17:30-19:30

喬宣咖啡 • 鹿野高台

「喬宣咖啡 」位在鹿野高台草皮旁，店內的用餐空間舒適，瀰漫著美式休閒的氛圍，還有大面落地窗引入外頭的自然光線，同時將窗外的一片綠意，盡收眼底。店家提供咖啡、茶飲、冰沙、披薩、炸物、格子鬆餅、熱狗堡等餐點，並且開放戶外用餐空間，在這能奢侈地坐擁熱氣球嘉年華的觀景第一排，難怪每到假日總是一位難求呀！

圖／IG@charlesjhang

圖／IG@bao7070

地址｜台東縣鹿野鄉高台路42巷106號

電話｜08 921 9128

營業時間｜12:00-18:00（週一公休）

楊記草仔粿

隱身在民宅的「楊記草仔粿」，草仔粿使用當天現摘的新鮮艾草熬煮，再添加台東糯米製成軟Q不粘牙的外皮，包著絞肉、菜脯絲、香菇的內餡，不會過於濕潤，甚至會越嚼越香！除了草仔粿之外，另外還有紅龜粿、綠豆草粿、菜包、碗粿和肉粽，其中紅龜粿提供紅豆、芝麻和花生三種口味，喜歡甜口味的讀者可別錯過了。

圖／IG@eating_mons

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春一枝鹿野76

夏天就是要吃冰啊！位在鹿野高台一帶的「春一枝鹿野76」，是間24小時的無人商店，主要販賣春一枝冰棒，有百香果、鳳梨、葡萄、情人果、椪柑、洛神、釋迦、檸檬、芒果、海鹽西瓜和蜜香紅茶等多種口味，吃得出真材實料。店內沒有店員，買冰需自行投幣，值得一提的是，吃完冰棒之後記得要看一下木棒，若出現「再來一枝」的字時，就可當場兌換白色包裝的冰棒一枝喔。

圖／IG@dufood77

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地址｜台東縣鹿野鄉高台路76號

電話｜0978 178 553

營業時間｜08:00-18:00

正一茶園田媽媽傅姐風味餐

榮獲2016臺東慢食評鑑三星店家的「正一茶園田媽媽傅姐風味餐」，主打以茶入菜，講求健康與美味道地，而消費以人頭方式來計算。店內菜色不定期做更換，紅烏龍滷肉、剝皮辣椒三味香、客家小炒、烤山豬肉、鳳梨炒木耳、金沙南瓜、紅烏龍茶凍，且內用白飯可搭配一旁的豬油和醬油攪拌享用，簡單又美味。

圖／IG@flowzeng

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地址｜台東縣鹿野鄉永安路588號

電話｜08 955 1818

營業時間｜11:00-14:30；17:00-20:00

鹿野大骨麵

從外觀看，「鹿野大骨麵」由鐵皮搭成，乍看之下還以為是簡陋的小吃店，但走進去便可發現原民風格的木雕設計，相當有特色感。店家的招牌為大骨麵，老闆特意選用豬前腿大骨，雖然肉的部分不算多，但入味又軟Q，然而一不注意就會使出豪邁吃相呀！此外，大骨湯頭很濃郁，鮮甜之餘還帶點微微的辛香，因此經常能看見客人吃得津津有味的模樣。

圖／IG@fox_eatwithdog

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地址｜台東縣鹿野鄉中華路二段283號

電話｜ 08 955 0540

營業時間｜10:00-19:30

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