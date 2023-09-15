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還原龍蝦本蝦！宜蘭也有「四盎司龍蝦堡」蝦頭蝦尾都看得到 爆滿蛋沙拉＋鮮甜龍蝦肉令人口水狂流
龍蝦堡旋風吹到宜蘭！接續麥當勞螯龍蝦堡及高雄爆紅龍蝦堡熱潮，宜蘭也出現「四盎司龍蝦堡」，這回還附上龍蝦頭及龍蝦尾，直接在沙拉堡上還原一隻大龍蝦，不僅讓人垂涎還超吸睛，而且這份龍蝦堡還有附贈現炸脆薯及紅茶喝到飽，想吃記得先預訂。
風靡全台的龍蝦堡現身宜蘭，位於宜蘭市的義式料理專賣「豬露食事」跟上風潮，打造每日限量的「四盎司水姑娘龍蝦堡」，麵包中放入滿滿的特製蛋沙拉，吃得到脆口清爽的蘋果丁，再擺上主角鮮甜紮實的龍蝦肉，撒上匈牙利紅椒粉提香，最後接上龍蝦頭、尾，直接還原龍蝦本蝦。IGer9an分享後，有不少網友回應「被燒到了」、「用料好實在」、「這好狂」。
此外，「四盎司水姑娘龍蝦堡」一份550元，附贈現炸薯條一份及内用飲料喝到飽，一套就能吃飽飽，9an也提醒，有興趣前往嘗鮮記得提前和老闆預定喔！
豬露食事
地址：宜蘭縣宜蘭市女中路一段218號
營業時間：11:00-14:00、17:00-20:00（週一公休）
電話：03-953-3001
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