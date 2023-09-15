還原龍蝦本蝦！宜蘭也有「四盎司龍蝦堡」蝦頭蝦尾都看得到 爆滿蛋沙拉＋鮮甜龍蝦肉令人口水狂流

地區的命名方式，其實都是其來有自，像是你知道宜蘭縣冬山鄉的名字，其實是因為境內有座形似「冬瓜」的小山，因而得名嗎？舊稱「冬瓜山」的冬山鄉，有廣興溪和冬山河兩大河川流經，不只孕育出宜蘭好米，更有著多處值得探訪的秘境景點，等待大家去認識及挖掘。現在，就跟著我們的腳步，一起探索冬山鄉吧！

2023-09-07 11:01