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吃潛艇堡拿明星周邊！「SubwayＸ車銀優」首波周邊活動登台 粉絲敲碗成功：吃爆
車銀優周邊來了！知名潛艇堡「Subway」終於攜手韓國超人氣代言人車銀優登台跟進周邊發送活動，預計自9/20起推出兩波明信片周邊發放活動，而Subway台灣臉書發出預告後，湧入許多粉絲留言「終於喔」、「大家終於可以吃爆」、「下週開始吃Subway」。
阿囉哈吃起來！韓國「Subway」於7月公布新代言人為韓流偶像車銀優後，同時推出一系列周邊活動，特別是只要消費「車銀優Menu」即可獲得代言人小卡的活動最受歡迎，還在台掀起一股代購潮。
終於在台灣粉絲們持續不斷的敲碗聲中，台灣Subway宣布了代言人的專屬周邊發送預告，不負大家所望，將帶來首波的限量明信片放送活動，第一彈自9/20起至10/17，第二彈則接檔於10/18至11/14登場。該好消息一曝光，就有不少粉絲興奮留言「感恩台灣Subway」、「可以天天吃！」、「願望成真了」等，下週三準備大吃一波囉！
＊相關活動規範以Subway公告為準
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