郭董宣布副手！ 蕃茄村漢堡趁勢推出4大候選「總統堡」 投票集點再抽最新款iphone15

郭董宣布副手，漢堡屆盛事也即將開跑！ 2023台北秋季加盟展特別熱鬧，現場設置了超大投票箱，原來是蕃茄村請來四大神秘候選人「來青的」、「歐又伊」、「可吻者」及「鍋台鳴」首次對外公開合體，熱情邀消費者為喜愛的「總統堡」投下神聖的一票！

圖／蕃茄村漢堡提供

從10/4起至12/31期間，於全台蕃茄村門店隨時、隨地吃總統堡票選你最支持的四大「總統堡」候選對象，包括採用經典牛肉、黃金炸蝦「陛下牛肉波蘿起司堡」、「國王海老龍蝦沙拉堡」、甜鹹滋味讓人胃口大開的「皇家豚肉波蘿起司堡」及充滿海洋風味的「首相鮭魚龍蝦沙拉堡」，不管你有沒有打算回家投票，一定要來蕃茄村漢堡投下神聖的一票。

圖／蕃茄村漢堡提供

蕃茄村總統堡更細心地以「紫米漢堡」、「白漢堡」、「粉紅堡」及「經典漢堡」等不同顏色漢堡麵包呈現，新品上市期間，更特別與世界知名品牌立頓公司推出聯名飲品「立頓雷萌紅茶」，絕對不能錯過這一檔飲品。

「總統堡票選」活動，自10/4開跑，準備為明年台灣總統大選提前做暖身，凡購買任一款總統堡，即可獲贈一張總統堡選票，凡集滿十點總統堡集點卡，免費送你紅茶再送價值百元透明隨行杯(贈完為止)，並且票投總統堡選票，即有機會可以抽中明年最新款IPHONE15。每天早上趕快到蕃茄村各門店購買你喜歡的總統堡票箱、支持你所喜愛的偶像，預計明年1/10進行開票及抽獎。

圖／蕃茄村漢堡提供

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