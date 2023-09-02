老司機快衝！ 宜蘭餐廳「A.maze兔子迷宮」租約到期+「枕夜粉美」快閃店 12／1全拆光

人氣咖啡廳即將消失！宜蘭「A.maze兔子迷宮」景觀咖啡廳憑藉天空步道、彩虹天梯等造景成為IG人氣景點，但1日深夜突在臉書粉專宣布，因租約將到期，預計營業至11月30日為止，連同最新打算開設新店家「枕夜粉美」，將成為僅營運3個月的快閃店，預計12月1日全都拆光，呼叫喜歡網美景點的老司機們，把握機會衝一波！

圖／翻攝自A.maze兔子迷宮咖啡廳臉書專頁

「A.maze兔子迷宮」臉書專頁1日發文，業者表示很遺憾，員山店的租約即將到期，日期為112年11月30日。「從我102年退伍，第一個工作就是在宜蘭枕頭山上開了家景觀餐廳兔子迷宮，到今天10年了，本來打算新增一個品牌，枕頭山夜粉美的~枕夜粉美，但是時不我予，本店營業11月30日止，同時枕頭山兩個品牌一起為各位服務，也是新品牌的另類快閃店，謝謝各位，即將下台一鞠躬。」

圖／翻攝自A.maze兔子迷宮咖啡廳臉書專頁

業者再宣布最新品牌「枕山粉美」打造成芭比粉網美景觀餐廳，「老闆鉅資總價3600萬打造，快閃三個月9月1日至11月30日，低消250的景觀網美餐廳~枕夜粉美，夜景美絕對超值，百年難得一遇，老司機們快上車，12月1日就要全拆了。」

「A.maze兔子迷宮」營運10年，架設有彩虹天空步道，能將蘭陽平原景色一覽無遺，甚至能清楚遠眺龜山島，晚上還能坐擁蘭陽平原百萬夜景，更以「天國的階梯」爆紅成宜蘭最受歡迎的景觀餐廳之一。而最新鉅資打造的「枕夜粉美」呈現網美芭比粉風格，將成為限時3個月的快閃店，歡迎民眾在結束營業前衝一波。未來業者則還有2處在礁溪的粉色城堡「A.maze兔子迷宮.礁溪浴場」和「A.maze Pilot 狐狸小姐」提供服務。

圖／翻攝自A.maze兔子迷宮咖啡廳臉書專頁

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