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最終場必朝聖！熱氣球嘉年華閉幕光雕28日登場，壯觀「無人機＋煙火」、知名歌手及男團演出嗨到最高點

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／台灣國際熱氣球嘉年華提供
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2023台灣熱氣球嘉年華將收官！每每吸引人潮前往共襄盛舉的熱氣球嘉年華將於8月28日正式閉幕，本屆的光雕音樂會結合無人機展演更是受到熱烈迴響，因此閉幕光雕音樂會也是備受期待與關注，除了700架次無人機搭配熱氣球光雕秀外，還有甜美女聲及偶像男團舞台演出，為今年最後一場光雕音樂會畫下精彩的句號。

圖／台灣國際熱氣球嘉年華提供
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每年夏季成為話題焦點的台灣國際熱氣球嘉年華吸引各地遊客湧入狂歡，8/28將迎來本屆活動的最後一場熱氣球光雕音樂會，並以「永恆的經典」為主題，通過多首膾炙人口的經典歌曲與多達20顆熱氣球的視聽覺效果呈現，而備受矚目的700架次無人機也將再次起飛，帶來令人驚豔且難忘的空中展演，結合光雕與煙火施放，現場感受最震撼的感官饗宴。

圖／台灣國際熱氣球嘉年華提供
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此外，今年熱氣球光雕音樂會最終場也邀請台東在地捌玖舞團、因森林之王廣為人知的「安懂」、甜美歌喉「卓文萱」為大家演唱經典曲目，壓軸則有新偶像「VERA」及「OZONE」接力演出，預計將活動嗨度帶到最高點。由於往年開閉幕皆湧入大量人潮，台東縣政府建議民眾搭乘接駁交通進入會場，另因參與人數眾多，接駁候車時間將拉長，請欲前往的民眾配合現場指引與預留等候時間。

圖／台灣國際熱氣球嘉年華提供
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