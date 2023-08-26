身分證拿出來！劍湖山呼叫「水超人」、將捷金找5「金」、北投亞太「中秋節」折抵815元

迎接中秋節活動多多！ 快拿出身分證對對看，劍湖山世界呼叫「飛天水超人」或穿超人裝的朋友，有機會半價入園，淡水將捷金鬱金香酒店，8個字對中「2金」房價3.5折，對中「5金」房價2.2折，北投亞太推出「中秋節月光森林」，只要對中1字就能折抵房價815元，好康活動快收藏！

●劍湖山世界

圖／劍湖山世界提供

即日起至9/3止，劍湖山世界推出「尋找超人」優惠，只要姓名同時有「超、人」2字，即可免費暢玩水陸設施。劍湖山世界表示，若姓名沒對中同字也別難過，同音也有機會，凡身分證姓名有「ㄈㄟˉ」、「ㄊㄧㄢˉ」、「ㄕㄨㄟˇ」、「ㄔㄠˉ」、「 ㄖㄣˊ」同音任1字，或穿著超人裝來玩，同行2人中有1人符合以上條件，即享2人同行899元優惠，等於每人票價只要450元；提醒驗票時需出示本人身分證，無身分證者需同時出示健保卡及戶口名簿。

●將捷金鬱金香酒店

圖／將捷金鬱金香酒店提供

淡水「將捷金鬱金香酒店」將於9/29開幕滿4周年，至10/15前，姓名對中「將、捷、金、鬱、金、香、酒、店」任2字，可享河景客房2人住宿4,929元起，下殺約3.5折，每日限量10間；另外，再推出進階版的姓名對對碰，一家四口名字集滿5個「金」字，即享家庭套房4人4,929元，約下殺2.2折，每日限量1間，例如名字中有「鑫」，就有含3個金字，全數都能集點享優惠，民眾需透過線上訂房。

●北投亞太飯店

圖／北投亞太飯店提供

北投亞太飯店中秋節年度戶外live音樂會，以「月光森林」為主題，姓名中含「中」、「秋」、「節」、「月」、「光」、「森」、「林」其中1字，於入住時出示證件，房價即可折抵815元；對中2字，加贈下午茶1客；對中3字，加贈晚餐套餐1客。以上優惠每房限以入住貴賓任一人姓名領取優惠。而「月光森林」一泊一食住房專案，優惠期自9/1至9/30，除了上述「姓名對對碰」優惠，9月29日當天入住額外加送「迎賓點心兌換券」。

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