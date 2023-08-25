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台版威尼斯+1！嘉義「布袋漁港彩虹屋」最新IG打卡點 異國風情美景遊客必拍

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／FB@Martin Chen授權
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嘉義新景點+1！ 嘉義也有台版威尼斯彩色屋了哦，最新熱門IG打卡點的「布袋漁港彩虹屋」，2023年全新亮相，變身充滿異國風情景點，快來安排海港一日遊吧！

圖／FB@Martin Chen授權
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說到彩虹屋美景，大家應該會立刻聯想到基隆正濱漁港一整排彩色屋，然而，現在來布袋不止能逛魚市場，也能欣賞一整排的彩虹屋美景，漁港邊的老房子統統換上浪漫彩色新衣，有黃、有藍、有綠、有紅，五彩繽紛顏色有如跳耀的彩色音符一般美麗。

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週末快規劃最新的布袋海潮一日遊，除了可以欣賞嘉義布袋漁港最新打卡景點繽紛彩虹屋，瞬間彷彿置身於異國港灣，還有美麗的鯨魚燈飾與裝置藝術，讓漁港的夜晚更顯迷人情調！

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