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解封！太魯閣國家公園「白楊步道」8月15日重新開放，可走至水濂洞一覽美景

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
太魯閣國家公園白楊步道沿途景色優美。本報資料照片
太魯閣國家公園白楊步道沿途景色優美。本報資料照片

終於開放！太魯閣國家公園內的「白楊步道」因大量土石崩塌，自去年底封閉至今，經過設施維修與持續監測後，預計於8月15日起重新開放，但白楊瀑布下方觀景平台及吊橋尚有安全疑慮，暫不開放。

去年11月因土石大量崩塌而封閉的「白楊步道」經過數個月監測與專業人員現場探勘評估後，將於8月15日起重新開放，讓民眾可沿步道一覽峽谷及瀑布的震撼美景，延伸走至水濂洞。而瀑布下方觀景平台與吊橋則仍有疑慮持續封閉，請欲前往的民眾多加注意。

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