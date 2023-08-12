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山不高卻佔地重要！走訪五堵獅頭山無菸步道，蟲鳴鳥叫、眺望四面視野好

健行筆記／ 健行筆記柑腳城野薑花の國度

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旅遊日期:112.07.19  

天氣:晴天

五堵獅頭山又稱獅仔頭山或西頭山，海拔174公尺山雖不高卻是日據時代用於觀測盟軍動態的要地。沿著福秀山山脊稜線爬往獅頭山，從玉泉宮起點約600公尺已改鋪石階步道，後半段則仍維持原始的登山步道。步道全長約1100公尺。

旅遊路線圖:玉泉宮13:15→中途站13:32→大石壁13:45→獅頭山13:48→回玉泉宮14:30

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13:15五堵獅頭山下玉泉宮。步道入口位於玉泉宮左側。過午1點天氣相當炎熱，還好步道沿途都有林木遮蔭擋去陽光。

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步道口有路線簡圖，步道口就進入大樹下不見烈日當空走起來還算舒適。

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從玉泉宮起點約600公尺已改鋪石階步道。沿途設有幾座休息石桌椅及解說牌。

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電塔014旁較大空地休息區。眼前的林木遮去眺望獅頭山的景觀。

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13:32步道上中途站，本有簡單木造涼亭現只剩木造平台。平台後面有山路下往康寧街。取右枕木步道往獅頭山。指標往獅頭山370公尺，已走700公尺。

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枕木步道爬上另一道稜線。

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後半段則仍維持原始的登山步道。很棒的原始土路。

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一段枕木步道的爬升路段被叫「好漢坡」似乎有點誇大了！

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枕木終點土徑進入樹林間。

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稜線鞍部左邊樹下有標示休息區。

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過鞍部稜線出現部分爬升的石階及岩階。陡度不大很容易攀爬。

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獅頭山下大石壁。狹窄處約容一人通過。

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步道沿途樹蔭濃鬱花草樹木蟲鳴鳥叫，啾啾不絕的大冠鳩盤旋於空，眺望四面八方景色相當優美。

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獅頭山最後一段攻頂是石階古道，接近山頂視野愈來愈好。

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爬上獅頭山前十字鞍部。取右往施 頭山三角點。

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獅頭山頂是大大小小的岩稜石塊。

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13:50五堵獅頭山又稱獅仔頭山或西頭山，海拔174公尺有一顆土地調查局圖根點，山頂有面國旗在飄揚。

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站於圖根點前眼跳四方，美景盡在腳下，東北面的

基隆山 、西南方的台北101高樓、西北面的五指山 、東南方汐止 盆地、大尖山四分尾山 都清楚的展現眼前，景色非常優美。

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原路回玉泉宮經過大石壁。

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飄落的紅葉。

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獅頭山步道後半段仍維持著原始的路徑及部分枕木步道。

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林縫間窺見到獅頭山。

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14:30回到玉泉宮。廟前觀看底下的國一高速公路五堵段，基隆河對岸是五堵火車站。

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步道 登山 基隆

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