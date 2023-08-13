包場啦！ 露營車+印地安帳小而美 白色老屋啜飲咖啡 宜蘭「候鳥羽露露營區」一卡皮箱即可入住

是露營地也是咖啡廳！ 一群深愛宜蘭鄉土的青年，打造出一處能欣賞候鳥美景，環境充滿兒時回憶的唯美露營區「候鳥羽露」，距離礁溪市區很近但環境清幽，有如與世隔絕的美感！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供

「候鳥羽露」白色咖啡屋的外牆上充滿文青風的寫道，這裡是由一群在外打拼且深愛宣蘭鄉土的青年，因思鄉情懷而打造出的露營地。他們盼望回到宣蘭，重拾兒時抓魚的歡笑、享受候鳥翱翔的美景。就像候鳥長途遷徙返巢後，振翅灑落羽毛上的雨露，展現一身光彩回饋家鄉。

圖／翻攝候鳥羽露臉書

距離頭城交流道及礁溪市區非常近的候鳥羽露，營區有六台露營車，兩個印第安帳，一台露營車最多可入住4人，露營車內附有乾溼分離衛浴、冷暖氣、除濕機、熱水壺、小冰箱、乳膠床墊、寢具、吹風機、盥洗用品等；車外皆有獨立木棧板、陽傘、洗手台可使用，戶外有戲水池、焚火台、大冰箱、腳踏車，而印地安帳內也有一應俱全的設備，甚至還有移動式冷氣來對付燥熱難眠的夏夜。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供

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整體環境清幽但小而美，很適合包場，且四周空曠被魚塘包圍，不用擔心吵到別人，夜晚營區燈亮起，加上生營火氛圍更棒。來到這裡不用再大包小包，一卡皮箱即可入住，推薦露友們喜愛懶人露營的話，候鳥羽露是極度適合的地方。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供

露營區裡的純白色系老屋咖啡廳，除了提供咖啡、飲品、簡易點心下午茶等，二樓更提供麻將桌、桌遊等，讓非露營旅客們也可以來此喝杯咖啡、拍美照哦！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供

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需注意的是，露營區如果有包場，咖啡廳15:00後就不對外營業，暑假期間更提供2項優惠方案，1.即日起至8/31的平日(周日~周四)憑學生證訂房，即可享「兩車同行一車免費」，本方案不另提供早餐 2.至8/31前，於咖啡廳消費滿200元贈送飲品買一送一券(依低價招待)，可累送，限下次抵用，使用期限至12/31。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供

【候鳥羽露】咖啡廳

公休：星期三 (八月份無公休)

電話：03-9887688、0910-737-775

時間：10:00 ~ 17:00

地址：宜蘭縣礁溪鄉砂港路67號

餐點：甜點、飲品

※每人低消是一杯飲品或蛋糕

備註：有兒童椅、童書、桌遊，一樓有一間包廂，帳篷是裝水冷扇+電扇

營區租借價目表：一台投影機500元、美式烤肉台1千元(代烤費用3千元)、卡拉ok1千元(目前打卡可免費使用)

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供

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