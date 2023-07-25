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手刀搶訂！ 宜蘭超狂浮誇系「水蜜桃冰沙」開放訂位預約 滿滿爆量切片水果像小山

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
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炎夏酷暑解熱，冰品一家比一家還浮誇！ 宜蘭最受矚目的「水蜜桃冰沙」終於開放訂位了，一杯使用8到12顆水蜜桃製作的巨無霸冰沙塔限時回歸，超高CP值、純手工現打冰沙，採全預約制，想吃手刀快搶訂哦！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
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礁溪「定邦咖啡」以浮誇系甜點及飲品聞名，每年夏季限量推出的「水蜜桃冰沙」最令饕客們期待，超豪邁的水蜜桃冰沙將會用8至12顆水蜜桃製成，其中4顆打成冰沙，上面鋪了滿滿的水蜜桃切片，堆的跟小山一樣。只要一杯就能吃到冰沙及鮮果兩種口感的水蜜桃，份量極誇張，建議3、4個人一同享用剛剛好。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
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由自家梨山種植的47年老欉水蜜桃產製，香甜又多汁，除了以水蜜桃冰沙聞名，還有水蜜桃禮盒可訂購，甜點更隨自家農場水果四季變化使用，果肉現削的水蜜桃冰沙每杯都需要長時間製作，若無法等待者，請勿訂位，可考慮直接到現場點購外帶，無需訂位即可購買，每杯用4顆水蜜桃打冰沙，上面會有一顆無切片水蜜桃，份量亦十足，可以現場先吃一點，再加杯蓋帶走。

部落客宜蘭ㄚ欣特別提醒，今年剛採收就遇到颱風來攪局，水蜜桃季節可能會提早結果，將會視天氣狀況調整採收日期，不定時開放販賣，再請密切注意店家的限時動態po文！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
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圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
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定邦咖啡

地址：宜蘭縣礁溪鄉白雲二路173號

電話：03-9881981(不接受任何電話預約與詢問、 僅提供店內免費上網使用)

營業時間：11:30~19:30(最後收客時間17:30)，週三、四公休

開放訂位時段︰11:30、13:00、14:30、16:00、17:30，因空間狹小，只接受4人以下訂位，無法併桌

訂位連結：https://forms.gle/963v4JzCn2Koi3tbA(每週三23:00開放接下來七日訂位)

※水蜜桃季期間每人低消為200元(不能合併計算)，小孩不論大小皆有算座位有算低消，用餐時間為90分鐘

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