傳說中的「捧花冰」！高顏值「手拿刨冰」快閃松菸，薰衣草、泰奶冰閉眼點不踩雷

到松菸吃冰去！主打日式刨冰的「旁邊納涼」自7/19起在台北松山文創園區快閃，鬆軟冰體搭配各式特製淋醬，還有手拿杯不僅方便又好拍，還有已經手刀衝的網友分享「比想像中驚豔」、「每一種口味都超級好吃」，週末就先去納涼吃一波啦！

圖／旁邊納涼粉絲頁

圖／旁邊納涼粉絲頁

日式刨冰專賣「旁邊納涼」落腳深坑，是不少內行人吃冰的口袋名單。本次快閃松菸，販售薰衣草、泰式奶茶、小山園抹茶等人氣口味刨冰。除了多款冰涼消暑的日式刨冰外，店家也將人氣「手拿杯」帶到松菸，讓大家可以方便拿著吃。值得注意的是，由於人手不足，松菸快閃期間深坑店暫不營業，想吃冰可別跑錯地方囉！

圖／旁邊納涼粉絲頁

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此外，也已有不少網友前往品嘗，推薦「知秋」及「馥郁」2款刨冰，不敗熱銷「知秋」為泰奶口味搭配鹽味奶蓋，茶香濃厚又不甜膩；而高顏值「馥郁」擁有薰衣草的粉紫色外型超吸睛，清新的薰衣草味與奶蓋相互融合，好吃又消暑，有選擇困難就閉眼點這款啦！

圖／旁邊納涼粉絲頁

旁邊納涼 松菸快閃店

地址：松菸園區 A0檢查室

營業時間：11:00-20:00（週二公休）

備註：快閃預計持續到國慶連假，詳情可見旁邊納涼粉絲頁

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