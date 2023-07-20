傳說中的「捧花冰」！高顏值「手拿刨冰」快閃松菸，薰衣草、泰奶冰閉眼點不踩雷
到松菸吃冰去！主打日式刨冰的「旁邊納涼」自7/19起在台北松山文創園區快閃，鬆軟冰體搭配各式特製淋醬，還有手拿杯不僅方便又好拍，還有已經手刀衝的網友分享「比想像中驚豔」、「每一種口味都超級好吃」，週末就先去納涼吃一波啦！
日式刨冰專賣「旁邊納涼」落腳深坑，是不少內行人吃冰的口袋名單。本次快閃松菸，販售薰衣草、泰式奶茶、小山園抹茶等人氣口味刨冰。除了多款冰涼消暑的日式刨冰外，店家也將人氣「手拿杯」帶到松菸，讓大家可以方便拿著吃。值得注意的是，由於人手不足，松菸快閃期間深坑店暫不營業，想吃冰可別跑錯地方囉！
此外，也已有不少網友前往品嘗，推薦「知秋」及「馥郁」2款刨冰，不敗熱銷「知秋」為泰奶口味搭配鹽味奶蓋，茶香濃厚又不甜膩；而高顏值「馥郁」擁有薰衣草的粉紫色外型超吸睛，清新的薰衣草味與奶蓋相互融合，好吃又消暑，有選擇困難就閉眼點這款啦！
旁邊納涼 松菸快閃店
地址：松菸園區 A0檢查室
營業時間：11:00-20:00（週二公休）
備註：快閃預計持續到國慶連假，詳情可見旁邊納涼粉絲頁
延伸閱讀：
．吃一支就飽！台中「超巨霜淇淋」大到像聖火 「第二支半價」這樣領
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言