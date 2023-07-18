吃一支就飽！台中「超巨霜淇淋」大到像聖火　「第二支半價」這樣領

台中知名伴手禮日出乳酪蛋糕旗下品牌「櫟社」除了主打茶葉外，門市販售的霜淇淋、甜點也受到許多顧客歡迎與喜愛，特別是超大支的「霜淇淋」更是夏日必點。據網友分享，一支目測至少20公分，甜筒口感就像煎餅，吃起來更脆口，搭配冰涼霜淇淋，吃一支就好過癮。

圖／櫟社粉絲頁

圖／櫟社粉絲頁

日出旗下品牌「櫟社」推出的巨大霜淇淋曾掀起一股打卡熱潮，結合品牌主打的茶葉，「日月潭紅玉紅茶霜淇淋」充滿茶香格外清爽，底下的甜筒帶有煎餅口感，甜筒底部還會放入當季水果，雖然一支價格偏高，但份量足夠讓兩人合食分著吃。

有網友看到這款霜淇淋表示「好狂」、「太浮誇了」，甚至有網友笑稱「這個是傳遞聖火的吧」。此外，現在還有霜淇淋第二支半價的優惠，加入櫟社官方LINE即可領取優惠券，想吃冰的朋友可別錯過這個好康啦！

圖／櫟社粉絲頁

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櫟社

地址：台中市中區市府路150號

營業時間：11:00-18:30（國定假日10:30-18:30）

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