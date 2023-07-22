2023宜蘭國際童玩節「限定水陸雙園區」優惠開賣！「星空太空總部」戲水滑梯超刺激必玩

今年夏天，宜蘭童玩節再度登場與讀者歡慶暑假！活動內容豐富多元，除了多種設施可以消暑盡興，還呈現精彩表演，非常適合大人小朋友共襄盛舉。快來參與這個充滿歡樂的節日，親朋好友共創美好夏日回憶！

圖／宜蘭國際童玩藝術節提供

首先，一定要提童玩節是「元宇宙展區」，室內多元宇宙館提供VR眼鏡，投入虛擬世界的刺激遊戲，挑戰射擊技巧，光影太空站更帶來光桌積木、經典童玩九宮格等新舊童玩交融的體驗。

圖／宜蘭國際童玩藝術節提供

想要消暑，水上樂趣則不容錯過「星際太空總部」，搭乘火箭升降平台，登上頂端再溜滑梯飛馳，體驗高速滑水快感。最大戲水區提供星空飆速滑道和模擬大海嘯，與家人朋友一同享受水上樂趣，真的超好玩！

圖／宜蘭國際童玩藝術節提供

而最精彩的高空活動在「星空塔」，體驗空中腳踏車、星際擺盪，俯瞰宜蘭美景。敢挑戰的可試試高空滑降，從星空塔四層樓高處出發，沿著軌道飛馳，帶來刺激有趣的滑降體驗。夜晚還有來自各國的專業表演團在宇宙劇場獻技，帶來無限歡樂。

圖／宜蘭國際童玩藝術節提供

現在可至全家、KLOOK與OK超商或ibon購買，活動期間平日券價250元，假日券價350元，即日起至8月13日童玩傳藝雙園區套票平日價格450元，假日價格550元。快揪團全家大小在宜蘭童玩節共度愉快時光吧。

圖／宜蘭國際童玩藝術節提供

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