歡慶端午！宜蘭傳藝重現端午習俗 推創意彩噴與蛇尾美拍

今年端午節首次推出龍舟、粽子圖樣的創意彩噴，可愛又應景！ 圖：全聯善美的文化藝術基金會／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】「夏至過端午、連假到傳藝！」每回宜蘭傳藝園區都會結合民俗文化與創意巧思，於端午節舉辦既傳統又熱鬧的體驗活動。今年也不例外，6月22日至6月25日端午連假期間，除了佈置菖蒲艾草束與五毒符，重現端午驅除疾厄的傳統習俗，更首次推出超應景的龍舟、粽子圖樣彩噴，及防蚊金魚香包、皮革祈福吊飾等手作體驗，還有蛇尾打卡裝置，讓你一秒變蛇仙，與親朋好友共渡創新有趣的端午假期！

▲端午限定的蛇尾打卡裝置，讓民眾美拍秒變蛇仙。 圖：全聯善美的文化藝術基金會／提供

全聯善美的文化藝術基金會表示，此次以「藝起慶端午 動手玩體驗」為主題，與臺灣布衣、DOZI皮革工作室、老椰子三間店家合作推出端午限定體驗，只要於園區消費滿999元，憑發票即可免費擇一兌換「龍舟粽子彩噴」、「防蚊金魚香包」或「皮革祈福吊飾」DIY券，以及福氣滿滿的文昌福氣水，邀請民眾透過有趣的體驗活動認識端午習俗。

▲古人將艾草、菖蒲等香料放入香囊中配戴，有防蟲辟邪功用！ 圖： 全聯善美的文化藝術基金會／提供

此外，基金會還特別向在地農家訂購菖蒲艾草束，及張貼具有祈求安康意涵的五毒符，重現最傳統的民間文化習俗。「五毒符」是指在紅或黃色紙上，印畫出「蠍子、毒蛇、蜈蚣、壁虎、蟾蜍」等五毒的圖像，將紙粘貼在牆壁上，再拿針刺在五毒之上，意為刺殺驅除五毒，祈求全家人安康的意思；而懸掛「菖蒲艾草束」也有驅逐瘟疫、防治百病的象徵意義，這些最傳統的端午風俗，都能在宜蘭傳藝園區都看得到！

▲宜蘭傳藝端午限定體驗。 圖：全聯善美的文化藝術基金會／提供

連假準備好到那裡玩了嗎？6月22日至6月25日不僅有限定四天的宜蘭傳藝端午活動，還有「新竹縣客家武獅文化協會」及世界獅王大賽常勝軍「臺灣基隆長興呂師父龍獅團」帶來精彩的客家武獅與醒獅演藝。

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