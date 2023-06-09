「oh熊組長」明登場！ 「2023冬山熱氣球嘉年華」5大必玩　繫留地面體驗+夜間光雕秀+80攤「冬山市集」逛起來

遊冬山熱氣球本週最後機會！ 宜蘭冬山鄉公所舉辦的第4屆「2023冬山熱氣球嘉年華」上週開幕，本週末有4場次搭乘熱氣球繫留體驗，還有地面體驗、周六光雕秀，以及6/10、6/11同場加映的「冬山市集」，民眾還可以免費走進熱氣球裡聽導覽哦。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

熱氣球嘉年華是冬山鄉最重要的觀光活動之一，今年場地從過去三奇美徑移師「冬山舊河港旁的農地」，上週造型球是「台北熊讚」，本周將由「oh熊組長」亮相，現場有3顆小型熱氣球供遊客拍照，其中2顆會開放載客升空，讓遊客可以在離地60公尺、約20層樓的的高空處，俯瞰冬山百年舊河道、冬山車站及生態綠洲美景。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

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除了搭乘「熱氣球繫留升空體驗」，下午場也有「熱氣球walk in地面體驗」，民眾可到「幸福冬山」臉書按讚，出示給工作人員即可兌換體驗券，能親自走進熱氣球中，聽專業解說員講解熱氣球的構造，每回舉辦3場，每場開放60人參加。

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除了6/10有夜間熱氣球光雕秀令人期待，6/10及6/11上午11:00至下午18:00有「冬山鐵定有好市」齊聚一堂，80攤以上、106組品牌歷年最盛大規模齊聚一堂。

活動期間於冬山河乘船處旁設置「斑比山丘互動拍照機」，提供遊客免費拍照體驗，拍完照片即可下載至手機，上傳標記斑比山丘還可以加碼洗出照片。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

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來到冬山車站看除了熱氣球，舊河道旁的落羽松步道景色優美，天氣涼爽時可以來走走，或是搭電動小船，進入生態綠舟園區，穿過神秘水道，沿途欣賞冬山河岸的美景。

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★熱氣球 繫留(升空) 體驗

※繫流升空體驗時間：【上午】06:00-08:00 (05:00開始售票)【下午】16:30-18:30 (15:30開始售票)每場次體驗人數約120人(將視天氣情形增減)，採現場叫號。※售票地點：熱氣球區 (從生態綠洲停車場步行約5分鐘)※費用：不分年齡每人500元，每人限購2張，採現場排隊購票※搭乘時間：5~7分鐘，1顆熱氣球可供4人搭乘，定點升降，未滿110公分禁止搭乘，110公分以上兒童需有成人陪同，孕婦禁止搭乘。※搭乘熱氣球要跨越籐籃，建議穿著褲裝

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★熱氣球地面體驗

※體驗時間：15:30-15:40、15:40-15:50、15:50-16:00三梯次，每場次60人參與，體驗10分鐘15:00於熱氣球區現場發放號碼牌，需於『幸福冬山』粉絲頁按讚，並出示給在場工作人員即可兌換，每人限領2張，過號取消資格

★熱氣球光雕秀

6/3、6/10 晚上18:45-19:00 (遇雨延至6/4、6/11)

★斑比山丘互動拍照機

早上10:00-12:00及下午14:00-16:00#因天候不佳(下雨或風太大)延後體驗或取消活動，將於活動會場公告或於幸福冬山粉絲專頁公告

★冬山鐵定有好市

6/10及6/11上午11:00 至 下午18:00，於冬山車站鐵路橋下

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