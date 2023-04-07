礁溪寒居「MUMU」霜淇淋限時8折開賣啦！憑發票免費送，還有「沐選」麵包惜食7折起

宜蘭礁溪知名飯店「礁溪寒居酒店」將商業觸角延伸到霜淇淋與麵包啦！全身上市「MUMU霜淇淋」限時優惠享八折外，再推每日新鮮現做的麵包的「沐選」，只要於特定時段與設籍宜蘭前往購買，甜點享有85折，絕對是日常小確幸。

圖／礁溪寒居酒店提供

這回推出的「MUMU霜淇淋」主打奶香綿密的口感，特別嚴選瑞士奶源，還會點綴季節水果與MUMU醬造型餅乾，中和甜味，刺激味蕾酸甜口感相當好吃，現在全新上市訂價每支80元，即日起至4月14日限時享有優惠8折喔！不僅如此，只要再憑旗下「沐選」單筆消費滿500元，還可以憑發票免費兌換一支。

圖／礁溪寒居酒店提供

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而礁溪寒居酒店也開麵包店了，旗下「沐選」強調新鮮每日現做麵包，也有精緻手工蛋糕與爆紅手撕吐司，一次享受五星糕點美味。現在為了回饋宜蘭縣民，只要設籍宜蘭（身分證英文數字開頭為G），即日起至5月31日每週三與四享有甜點85折優惠，再者為了響應環保與「惜食」，每日晚上六點至七點， 麵包及甜點品項享有「惜食優惠限時7折」起。更多優惠請見官網查詢：

圖／礁溪寒居酒店提供

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礁溪寒居酒店

官網：https://is.gd/4ksO55

電話：03-905-5721

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