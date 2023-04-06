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市區就有賞花秘境！宜蘭羅東「九重葛花牆」大爆發，桃紅花海拍好拍滿

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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週末就去這！不讓中南部專美於前，宜蘭羅東也有絕美「九重葛花牆」，且就位在羅東市區！巷子內滿滿一整排九重葛滿開好亮眼，放眼望去的桃紅色花海，讓人移不開視線，拍好拍滿才對得起這片花牆呀！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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部落客ㄚ欣分享羅東市區的賞花秘境「北成九重葛花牆」，位於北成天主教蘭陽青年會的九重葛花牆大爆發，賞花期自3月起至4月，爆滿桃色花朵格外吸睛，適合大家週末來走走、拍拍照。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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值得注意的是，巷內無法停車，周邊會有小黑蚊出沒，建議大家出發前可先準備防蚊貼等物品，可別只記得拍照唷。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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北成九重葛花牆 賞花資訊

地點：宜蘭縣羅東鎮北成路一段229號旁邊巷子

花期：3月～4月

注意事項：巷子裡無法停車，7:00-8:00禁止汽車進入

備註：照片為2023/4/3拍攝

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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