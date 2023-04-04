粉紅三月櫻洗版！精選2處滿到炸「花旗木步道」，小火車駛過畫面感更驚豔

浪漫三月櫻！花旗木正值盛開期，預計清明節前後達到最美花期，幾天連假已吸引不少人潮及車潮前往朝聖，特別是彰化二水及台南西港金砂里都有許多人踩點絕美粉花海，也有許多內行人等待並卡點就為了拍到火車行經的畫面，搭配粉紅背景更夢幻。

⬤ 彰化二水源泉派出所

火車來同框！連假有許多人到彰化二水源泉派出所，就為了一睹火車及粉紅花旗木的美，滿開的花旗木步道與集集小火車同框，畫面可愛又豐富，天氣晴朗拍起來更讓人為之驚豔。

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⬤ 台南西港金砂里

每個視角都超美！台南西港金砂里的粉色花旗木盛開，網友直呼「滿到炸掉」、「太壯觀」，旁邊還有波斯菊，搭配起來美上加美。快快把握連假的尾巴，到此打卡IG羨煞好友們吧！

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