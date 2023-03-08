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甜、鹹芋頭控必吃！手工古早味6公分厚芋泥、鹹香夠味芋頭糕 動作太慢買不到
喜歡以芋頭做成食品的人站出來！宜蘭北館市場中的「金同春米粿」堅持使用天然食材，純手工製作蘿蔔糕、芋頭糕、麻糬、草仔粿、紅龜粿等傳統的米食點心，還有超厚實、內餡達6公分厚的
紫米芋頭糕，樸實的滋味讓「宜蘭ㄚ欣」一吃就停不下來，芋頭控們有到宜蘭玩的話必須吃起來！
超誇張厚實的「紫米芋頭糕」，被紫米夾著的芋頭餡就厚達6公分，芋泥綿密又紮實，成為「金同春米粿」的特色商品；如果不愛與紫米搭配的它，可以選擇包著芋頭餡的香芋麻糬；鹹芋頭控們也別羨慕，加了芋頭塊的芋頭糕，帶回家煎到表皮金黃酥脆、內裡Q軟，再淋上醬油膏或蒜茸醬油，保證讓鹹芋頭控們也滿意！
金同春不只販賣芋頭類商品，連麻糬、草仔粿、紅麴粿等傳統米食甜心也拿手，同樣包入滿滿內餡的麻糬，有鹹綠豆、素菜脯米、花生、芋頭等口味，皮薄餡多，吃起來Q彈又不會太過甜膩，還有一款宜蘭限定的口味「鹹花豆」，不只用比較少見的花豆做成鹹鹹甜甜的內餡，還加了薑末，吃起來甜鹹交織一絲嗆辣，有興趣的人可以試試；如果不愛包餡的麻糬或粿，金同春也有沾花生粉吃的手工麻糬，花生粉是帶有顆粒而非細緻的粉末，用手抓出小塊再沾上甜花生粉，細細品嘗簡單卻美味的古早味。
超過30年的金同春米粿，原本在康樂路南京照相館擺攤，現在挪到北館市場古意人斜對面開店，現在由第二代老闆接手，要將這傳統、厚實的滋味接續傳承下去，想回味古早味、需要買點心拜拜的，記得先打電話或用LINE預訂，才不會太晚去結果賣光囉！
金同春米粿
地址：宜蘭市康樂路129號
電話：0901276089
LINE：2402506679
營業時間：07：00～13：00，星期一、二公休
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