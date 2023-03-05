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價格份量有誠意！宜蘭「蘭馨粿琴茶粿」粿皮薄Q有茶香，超大1顆20元，還有少見的芋頭口味

Mika出走美食日誌／ 文、圖／Mika

udn走跳美食／Mika

身為茶控又愛客家米食，看到茶粿肯定要衝的啊！別人賣的是草仔粿，這家賣的是茶粿，其實除了粿皮是用綠茶粉做的以外，沒什麼不一樣，但這家粿皮除了有淡淡綠茶香氣以外，還很薄Q，還蠻特別的。

就位於要往明池、太平山、武陵、鳩之澤這些知名景點的路上，就在茶之鄉後方，至少經營有40年的老店，除了賣茶粿以外還有滷味，但滷味部分我還是比較推茶之鄉 ，這家茶粿部分我推菜脯米。

蘭馨粿琴茶粿｜交通位置

就在茶之鄉後方巷弄小路間。

茶粿真的賣不貴，而且很大一顆，其他滷味選擇也很多，還有我愛吃的茶燻蛋。

店內感覺跟住家結合，很是隨性。

這裡的滷味應該都是茶燻的吧？看起來滷色跟茶燻蛋很相近，吃起來也有淡淡茶燻香氣。

價格差不多但份量上來說，這家是有比較多。

其實是蠻好吃的也很入味，但老實說我覺得茶之鄉的茶燻香氣更濃郁入味些。不過也可能是個人口味問題，我吃慣茶之鄉了。

但茶香燻蛋吃起來是差不多，兩家都好吃。

這家是現點現包，所以需要時間等待。

牆上甚至有放上做茶粿的步驟與順序。

蘭馨粿琴茶粿｜MENU

茶粿部分共有4種口味：芋頭/菜脯米/花豆/紅豆。四種口味，除了芋頭一個25元以外，其他通通20元。

芋頭跟花豆顏色很類似。

現點現包，需要一些時間等待喔。

這就是綠茶粿皮。

其實我分不出來花豆跟芋頭，顏色好像。

菜脯米好香，還有肉塊香菇等⋯⋯

拿在手上才感覺到差異，真的是塊頭大又沉澱澱的，很真材實料。

買了一盒綜合跟一盒菜脯米送人。

真的是很有重量的一盒。

看到水蒸氣就知道現包好的茶粿是溫熱的。

而且這尺寸很有誠意。

我認真說，雖然芋頭口味不常見，但這家調味真的好甜喔！然後紅豆也是偏甜，雖然很真材實料是真的，但這甜度對我來說真的沒辦法。倒是菜脯米是真的好吃，尤其是綠茶粿皮偏薄Q，只是綠茶味也沒很明顯，淡淡的。

總之茶粿還是有其特色，而且這價格這份量挺有誠意的，只是像我一樣怕太甜的人，點菜脯米就好。

當然接著還去我的愛店茶之鄉補補貨。以份量來說，蘭馨粿琴茶粿是大勝啦，口味上我還是喜歡茶之鄉，這部分就是看個人喜好了，總之兩家很近，可以都買來吃吃看。

蘭馨粿琴茶粿

地址：宜蘭縣大同鄉鹿場路九號

電話：0952-664636

時間：平日 上午8:30 – 晚上9:00｜六日 清晨7:00 – 晚上9:00

粉絲團：蘭馨茶粿坊 | Chunghua | Facebook

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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