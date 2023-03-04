快訊

春季天象精彩 肉眼可見日落奇景「月掩金星」錯過再等40年

疫情持續向下！ 本土＋11,164例 羅一鈞：228連假效應已過

經典賽／大聯盟官網列9項待破紀錄 陳鏞基單場4長打入列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海鮮控暴動了！ 宜蘭「鮨兵衛」超浮誇爆丼系列 10隻天使紅蝦.干貝.海膽.鮭魚卵料多疊滿滿

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

宜蘭浮誇美食+1！ 位於宜蘭市健康路的「鮨兵衛 爆丼專賣」試營運中，店內的爆丼系列每一款都浮誇，滿滿好料多到幾乎看不到底層的米飯，提供多種選擇有生食丼飯、熟食丼飯、握壽司、生魚片、手捲、沙拉、茶碗蒸、味噌湯、炸物、飲品等，還免費提供熱麥茶，喜愛日式料理的丼飯控追起來！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

生食丼飯推薦，可以同時吃到9種海鮮的「土豪極致爆丼」，有北海道生食級干貝2粒、日本北海道海膽、阿根廷天使紅蝦1尾、鮭魚卵、鮑魚、花枝以及各式生魚片，大到無法一口吃掉；不能錯過的「一品天蝦爆丼」，超大尾10隻野生阿根廷天使紅蝦堆成高塔，肉質肥美鮮甜半炙燒半半熟，有濃郁蟹膏還帶有微微脆度，讓蝦控們超滿足；咬下去會爆漿的「極致超載海膽炙燒干貝鮭魚卵蝦卵爆丼」，名稱超長、內容超豐富，干貝、海膽、鮭魚卵都是給上雙倍份量。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

不敢吃生食沒關係，推薦「卡滋豬排丼」，超大豬排厚實軟嫩好吃，搭上鮨兵衛選用台東池上米，米飯粒粒分明又香甜，「爆捲手捲」也是堆疊而上，用料實在，再來「鮮魚味噌湯」也是必點，料多魚肉又好吃，而主廚近期招待的私房小菜「秘製辣掌」也非常夠味。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

部落客宜蘭ㄚ欣分享，店家餐點現點現做超新鮮，但需要一些耐心等候，目前試營運期間有打卡優惠活動，贈送主廚私房小菜一份，多人打卡則贈送等同份數，是寵物友善餐廳需要裝入寵物籃，不過目前試營運無外帶、無電話預約，想嚐鮮的朋友則需現場耐心候位喔。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

鮨兵衛 爆丼專賣

地址：宜蘭市健康路二段3號 (越穗香對面)
公休：星期三
電話：03-9369929
營業時間：11:00-14:00（最後點餐13:30）、17:30-21:00（最後點餐20:30）
※12歲以上每人低消120元
停車：宜蘭衛生局對面的富山停車場，用餐可折抵兩小時

延伸閱讀：

宜蘭最強泡芙！ 現點現烤「匕匕泡芙」超香酥 爆漿內餡自己擠、3種口味都讓人好想吃

水果控快追！ 大苑子酸甜可口「旺來霜淇淋」99元加購、3款新鮮現打「旺來系」手搖飲上市

鮭魚 丼飯 豬排 海鮮

相關新聞

海鮮控暴動了！ 宜蘭「鮨兵衛」超浮誇爆丼系列 10隻天使紅蝦.干貝.海膽.鮭魚卵料多疊滿滿

宜蘭浮誇美食+1！ 位於宜蘭市健康路的「鮨兵衛 爆丼專賣」試營運中，店內的爆丼系列每一款都浮誇，滿滿好料多到幾乎看不到底層的米飯，提供多種選擇有生食丼飯、熟食丼飯、握壽司、生魚片、手捲、沙拉、茶碗蒸、

東海岸天空之鏡！台東夢幻景點「都歷海灘」，潮汐時間、交通停車、注意事項1次收

udn走跳旅遊／Airne 台東成功鎮南端的都歷有一片傳統海域，簡稱都歷沙灘，有台版天空之鏡的稱號，是近年爆紅的景點，綿綿的沙灘搭配潮水彷彿上帝的鏡子，其實這個美麗的沙灘真正名子叫做，「Pace

日賣千顆「超萌迷你紅龜粿」！ 布朗尼、打拋豬、鴨賞口味鹹甜隨你選

udn走跳美食／豬飛小姐 「紅龜粿」也可以搖身一變成為萌系創意甜點！小時候常常可以見到傳統菜市場裡賣著紅龜粿，有紅色綠色外皮，包裹著花生、紅豆或是芝麻。逢年過節長輩們都會買來拜拜，大大片的紅

花蓮山線鳳林富里一日遊，冬日行程這樣排：泡湯、採草莓、看山景

跟著 LittleGiant 於 2022-12-29 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 茂記麵店、花蓮開心草莓園、二子‧泉旅 Onsen Futagoyama。 花蓮山線鳳林富里一日遊，泡湯採草莓看山景冬日行程安排，冬天的花蓮除了海邊，也可以安排山線各個鄉鎮旅遊，除了鳳林可以泡湯之外，瑞穗更是花蓮泡湯大本營，含鐵質礦物質的泉質和鳳林又是不同面貌呢! 小吃美食咖啡店林立，都隱藏在山線城鎮的各個角落，發掘這些美好，與你們分享! 茂記麵店(早餐時間就開門的麵店) 花蓮開心草莓園 二子‧泉旅 Onsen Futagoyama(新開幕泡湯) 美好花生(當地必吃名產) 林田山林業文化園區 鳳林8號魚池(全台最美釣魚池) 富里花海景觀區(聖誕節全新打造海底世界稻草作品)

跟著最萌兔兔探索礁溪！出發暖泡足湯、芬多精愜意小旅

兔年來到宜蘭礁溪、頭城的小旅行，就該以「遇見超可愛兔子」為起點。2021年正式對外開放，從礁溪轉運站一直延伸到遊客服務中心、溫泉公園等地，29隻幾米畫中的兔子就這樣活潑可愛的出現在公園、森林之間。

無印良品首蓋小木屋！228連假台東登場 邀快閃店進駐

為與在地更為接軌與創造價值，MUJI無印良品宣布推出「MUJI RENOVATION空間改造企劃」，全台首發的「無印良品...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦