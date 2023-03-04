海鮮控暴動了！ 宜蘭「鮨兵衛」超浮誇爆丼系列 10隻天使紅蝦.干貝.海膽.鮭魚卵料多疊滿滿

宜蘭浮誇美食+1！ 位於宜蘭市健康路的「鮨兵衛 爆丼專賣」試營運中，店內的爆丼系列每一款都浮誇，滿滿好料多到幾乎看不到底層的米飯，提供多種選擇有生食丼飯、熟食丼飯、握壽司、生魚片、手捲、沙拉、茶碗蒸、味噌湯、炸物、飲品等，還免費提供熱麥茶，喜愛日式料理的丼飯控追起來！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

生食丼飯推薦，可以同時吃到9種海鮮的「土豪極致爆丼」，有北海道生食級干貝2粒、日本北海道海膽、阿根廷天使紅蝦1尾、鮭魚卵、鮑魚、花枝以及各式生魚片，大到無法一口吃掉；不能錯過的「一品天蝦爆丼」，超大尾10隻野生阿根廷天使紅蝦堆成高塔，肉質肥美鮮甜半炙燒半半熟，有濃郁蟹膏還帶有微微脆度，讓蝦控們超滿足；咬下去會爆漿的「極致超載海膽炙燒干貝鮭魚卵蝦卵爆丼」，名稱超長、內容超豐富，干貝、海膽、鮭魚卵都是給上雙倍份量。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

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不敢吃生食沒關係，推薦「卡滋豬排丼」，超大豬排厚實軟嫩好吃，搭上鮨兵衛選用台東池上米，米飯粒粒分明又香甜，「爆捲手捲」也是堆疊而上，用料實在，再來「鮮魚味噌湯」也是必點，料多魚肉又好吃，而主廚近期招待的私房小菜「秘製辣掌」也非常夠味。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

部落客宜蘭ㄚ欣分享，店家餐點現點現做超新鮮，但需要一些耐心等候，目前試營運期間有打卡優惠活動，贈送主廚私房小菜一份，多人打卡則贈送等同份數，是寵物友善餐廳需要裝入寵物籃，不過目前試營運無外帶、無電話預約，想嚐鮮的朋友則需現場耐心候位喔。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

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鮨兵衛 爆丼專賣

地址：宜蘭市健康路二段3號 (越穗香對面)

公休：星期三

電話：03-9369929

營業時間：11:00-14:00（最後點餐13:30）、17:30-21:00（最後點餐20:30）

※12歲以上每人低消120元

停車：宜蘭衛生局對面的富山停車場，用餐可折抵兩小時

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