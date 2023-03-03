水果控快追！ 大苑子酸甜可口「旺來霜淇淋」99元加購、3款新鮮現打「旺來系」手搖飲上市

水果控們追起來！ 繼草莓季之後，手搖杯界冰果店「大苑子」，即日起全新推出3款鳳梨系列飲品「旺來翡翠」、「芭梨戀人」、「旺來蜜朵朵」，再推出酸甜濃郁鳳梨香的「旺來霜淇淋」，豐富口感一次滿足！

旺來翡翠(左)、芭梨戀人(中)、旺來蜜朵朵(右)。圖／大苑子提供

即日起好喝的旺來系飲品「旺來翡翠」、「芭梨戀人」正式回歸，「旺來翡翠」使用茉莉綠茶為基底，有著淡淡的茶清香與鳳梨酸甜滋味完全融合；「芭梨戀人」則結合了鳳梨與芭樂新鮮現打而成，同時喝到2款水果香氣；「旺來蜜朵朵」新品，由大苑子2023全新研發推出，以新鮮鳳梨鮮搾後加入彈潤滑順的銀耳，口感加倍豐富，讓水果控喝的滿足又飽足。

旺來蜜朵朵新品。圖／大苑子提供

「大苑子」3月全新祭出鳳梨旺來系列，選用台農17號春蜜金鑽鳳梨打成果汁，不加一滴水精選製作成「旺來霜淇淋」，每支售價110元，還有加購價99元/支，只在大苑子台北市府夢想店、每週五至週日限時開賣，酸甜可口、嚐得到鳳梨濃郁香氣，非常值得一試！

圖／大苑子提供

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