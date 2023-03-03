喝手搖省荷包！ Mr.Wish「兔巴哥」經典角色會員卡+環保隨行杯 儲值加碼送現金券
不等普發的6,000元全民大紅包！人氣手搖飲品牌「Mr.Wish鮮果茶玩家」3/4至3/19率先開跑送「現金券」，凡於Mr.Wish APP儲值200元即贈30元現金折價券，採累贈方式，儲值上限5,000元，最高可領750元現金折價券，立刻放大消費者荷包。
「Mr.Wish鮮果茶玩家」最新推出會員卡設計是和「華納兄弟探索全球消費性產品部門」合作推出樂一通Looney Tunes系列，2款超可愛經典角色會員卡，分別為樂一通家族的兔巴哥以及羅拉兔，超適合兔年衝一波收藏起來，Mr.Wish針對新會員推出加碼優惠，凡於門市購入100元會員卡並綁定Mr.Wish APP 即贈130元現金券，更擁有多重好康包含門市消費享全單9折、每週三會員日優惠券領用、生日當月得50元禮金折價券以及紅利點數折抵現金等優惠。
樂一通粉絲注意囉！「Mr.Wish鮮果茶玩家」與「華納兄弟探索全球消費性產品部門」合作，同步推出2款「兔巴哥角色環保隨行杯」，即日起Mr.Wish全省門市開放預訂，粉絲們趕緊手刀訂起來！
延伸閱讀：
．Buffet壽星5折！ 台北漢普頓酒店「洛可可茶苑」推車吃到飽 3月午晚餐7折、假日不加價
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言