喝手搖省荷包！ Mr.Wish「兔巴哥」經典角色會員卡+環保隨行杯 儲值加碼送現金券

不等普發的6,000元全民大紅包！人氣手搖飲品牌「Mr.Wish鮮果茶玩家」3/4至3/19率先開跑送「現金券」，凡於Mr.Wish APP儲值200元即贈30元現金折價券，採累贈方式，儲值上限5,000元，最高可領750元現金折價券，立刻放大消費者荷包。

圖／Mr.Wish提供

「Mr.Wish鮮果茶玩家」最新推出會員卡設計是和「華納兄弟探索全球消費性產品部門」合作推出樂一通Looney Tunes系列，2款超可愛經典角色會員卡，分別為樂一通家族的兔巴哥以及羅拉兔，超適合兔年衝一波收藏起來，Mr.Wish針對新會員推出加碼優惠，凡於門市購入100元會員卡並綁定Mr.Wish APP 即贈130元現金券，更擁有多重好康包含門市消費享全單9折、每週三會員日優惠券領用、生日當月得50元禮金折價券以及紅利點數折抵現金等優惠。

圖／Mr.Wish提供

樂一通粉絲注意囉！「Mr.Wish鮮果茶玩家」與「華納兄弟探索全球消費性產品部門」合作，同步推出2款「兔巴哥角色環保隨行杯」，即日起Mr.Wish全省門市開放預訂，粉絲們趕緊手刀訂起來！

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