秒殺餐車開店面！搶嘸會哭的「脆皮桶仔雞」插旗宜蘭，必點古早味、試營運優惠1次收

熱熱鬧鬧的新春假期即將來臨，想要遠離太過擁擠的人潮，花蓮靠近山又臨近太平洋是最棒的選擇，每個遠從外地來的朋友都會被豐富多姿的大自然景觀吸引，過年求一個好彩頭，何不來七星潭看日出呢！在遠闊無垠的天空、大海，佈滿金光之下，給自己一個最耀眼的兔年。

2023-01-16 11:00