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秒殺餐車開店面！搶嘸會哭的「脆皮桶仔雞」插旗宜蘭，必點古早味、試營運優惠1次收

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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開團即秒殺！全台首創的行動快閃桶仔雞餐車「大仁哥蔗香脆皮桶仔雞」第一次巡迴宜蘭，出動3台貨車，載了整整26個桶仔雞爐，四個小時烤出910隻雞，人氣超高也深受宜蘭人喜愛，更有饕客搶購數次才搶到的紀錄。現在不用搶，「大仁哥蔗香脆皮桶仔雞」第一間門市插旗宜蘭，不用擔心沒跟上餐車啦！

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宜蘭人好口福！「大仁哥蔗香脆皮桶仔雞」第一間店面插旗宜蘭，旗艦店佔地700坪，還有庭園造景、親子小火車、寬敞停車場等設施。老闆與宜蘭在地擁有40年經驗大廚再次共創「奇雞」，不僅有美味脆皮桶仔雞，也同步推出宜蘭在地古早味「西魯肉、糕渣、肝花」等。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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「大仁哥蔗香脆皮桶仔雞」選用溫體黑羽土雞，以特製中藥粉醃製，加上炭火直烤、甘蔗燻香，光是看著就讓人食指大動，皮脆肉嫩又多汁，吃得到炭烤及煙燻香味，雞油中也帶有淡淡的中藥香，搭配爽口黃金泡菜，堪稱一絕！即日起至2/13為試營運，以預約為優先，每日預留少量現場候位，訂位後至現場先拿號碼牌，再由工作人員帶位入場。此外，試營運期間至店用餐打卡上傳臉書，標記店家粉絲頁，即可享8折優惠喔！

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大仁哥蔗香脆皮桶仔雞 宜蘭旗艦店

地址：宜蘭縣壯圍鄉大福路3段232巷20號 (宜蘭與壯圍的交接處，北上高速公路旁)

營業時間：11:00-20:00，全天供餐

餐點：中式點菜、合菜(2500元起)、脆皮桶仔雞、鹽烤台灣鯛(須40分鐘前預訂)

※酌收一成服務費，沒有低消

備註：有兒童椅、兒童餐具、飲水機

停車場：有

大仁哥蔗香脆皮桶仔雞-旗艦總店臉書

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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