慶生馬拉松開跑！2月壽星優惠懶人包：漢來海港8折、礁溪老爺7折、滿滿雞翅山讓壽星吃好吃滿～

雖然這個月要補班兩天，但是熬過去就有連假等著大家了！別忘了還有這個月生日的好友、家人們需要關注啊！立刻送上各大餐㕔的壽星優惠～從自助餐吃到飽到速食優惠通通有，絕對讓這個月的壽星吃好吃滿、開心過完生日月！想自己吃大餐或是幫親友慶生的快筆記！

生日「當日」優惠

圖／漢來海港自助餐廳臉書

漢來海港自助餐廳

壽星本人生日當天用餐，平日8折、假日(六、日及國定假日)85折，均需加1成服務費；若用手機下載 「來美食APP」並完成註冊，再送當月壽星「濾掛咖啡電子兌換券」。雖然壽星優惠比起之前有小漲價，但也與餐券的價錢差不多，很適合生日當天要上班的人、下班後先犒賞自己一番，想要一個人去吃生日大餐也沒問題！可以等假日再跟朋友另外約慶生～

圖／薄多義義式手工披薩臉書

薄多義義式手工披薩

當月壽星前3天訂位，即可以4人同行1899元壽星派對套餐，有披薩、義大利麵或燉飯、主廚排餐、開胃菜、飲料、小點及甜點，當天壽星還可加碼「幾歲送幾隻雞翅」活動，實現雞翅自由的日子一年只有這一天，要好好把握！(1天限15組，需4人同行點壽星派對套餐才享資格)

生日「當月」優惠

圖／台北美福大飯店 Grand Mayfull Hotel Taipei臉書

台北美福大飯店

美福飯店內的彩匯自助餐廳推出「你生日我請客！」優惠，揪當月壽星一起慶生，午餐、晚餐期可享4人同行、1位壽星免費(壽星需另收10%服務費)。

圖／Grand Hyatt Taipei - 台北君悅酒店臉書

圖／Grand Hyatt Taipei - 台北君悅酒店臉書

台北君悅酒店

生日當月可享「凱菲屋」或「彩日本料理」午、晚餐，4人同行壽星本人免費的優惠(需訂位)。不過要注意2/14情人節這天不適用唷！(另收10%服務費)

圖／礁溪老爺酒店 Hotel Royal Chiaohsi臉書

礁溪老爺酒店

當月壽星到礁溪老爺酒店裡的「雲天自助餐廳」或「岩波庭餐廳」用餐，出示證件可享用餐7折優惠(需加原價10%服務費)。優惠到7折的餐價是自助餐廳裡少有的優惠，趁著天氣冷，要出遊泡湯的話，不妨到礁溪老爺酒店享受一頓自助餐。

圖／千葉火鍋臉書

千葉火鍋

若有辦千葉火鍋的會員卡「享味卡」，持卡本人是壽星的話，享5折優惠；若是一般壽星也有75折。(須注意享味卡的有效期限！優惠限內用開鍋使用，需另加原價10%服務費)

圖／ Lady M Taiwan臉書

Lady M

壽星於生日當月內用，出示證件證明即可用365元選購「Lady M 壽星套餐」，可任選蛋糕1片和飲料1杯。(限旗艦店、遠百信義店；蛋糕限290元內、飲料限180元內，需另加10%服務費；隨餐會蠟送蠟燭1支)優惠限壽星本人使用，每次消費限購1組，但當月可不限次數使用。

圖／ 21風味館官網

21風味館

生日當月出示證件即可購買480元的「2023壽星生日餐」(原價660元)，含21香草烤雞(附2沾醬)、微辣香脆炸雞2塊、1份紫玉地瓜球、中杯蜂蜜綠茶2杯；適合學生族或是小資族下班後小小奢侈慶生。

圖／涓豆腐臉書

涓豆腐

需加入LINE@會員，憑發送的「生日兌換券」至門市用餐，會獲贈韓式炸雞1份。(點餐前請先出示，僅供內用。)

IKEA

圖／IKEA臉書

加入IKEA會員，當月壽星可列印「主餐買一送一」券，可以使用到生日月隔月5號，內用外帶均可，讓壽星抓住生日月的餘韻、在慶生馬拉松後來場家常的小約會。

除了上述的壽星優惠外，各地非連鎖的燒肉店、火鍋店也會有幾歲送就送幾隻蝦、幾顆蛤蜊、幾片肉等等不同的優惠，記得到店用餐或訂位時先問問看店家，以免錯過囉！

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