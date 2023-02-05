台南老宅人氣「冰糖滷味」推薦 炒三杯鹹香帶甜佐獨家椒麻辣油

【峯，懷舊滷味】原是台南永樂市場民族路上的一處攤車美食，木造懷舊攤車招牌印著國寶級手繪大師顏振發的「冰糖滷味」提字，古意滿滿，更多了份台南專屬的人情味。

而後為了不再每天擔心被檢舉、被警察勸誡，老闆將原本的營業空間轉移到後方老闆娘生活了幾十年的老宅店面，保留舊式桌檯、整修內部空間，讓顧客到此內用不只能吃上懷舊的冰糖滷味，在老闆用心打造的老宅空間裡配著綠意，讓人回歸質樸、好好坐於此放鬆、用餐，享受近十年所沉澱出的好味道。

▲內用空間老宅氣氛十足。

▲衛生乾淨的製作環境，是老闆多年來的堅持。

▲【峯，懷舊滷味】菜單，可於櫃檯填寫。

▲冰糖滷味

「秘製豆干」選用手工製作、無添加防腐劑的小豆干，醬汁在滷製後融入豆干內的組織中，咀嚼中感受綿密口感與清爽的豆香氣，相當迷人。若喜愛花生的朋友，可得試試【峯，懷舊滷味】的「滷花生」了，軟硬適中的口感於鼻息間沁出的花生香氣，保證讓你一顆接著一顆！

「醬炒米血」嚴選手工製作的鴨米血，經過小火慢燉再拌上老闆特調的醬料，多年來擄獲許多饕客的心與胃，也是來店必點的品項之一。

「滷雞爪」也是常客必推品項，以獨家的滷製工法讓雞爪不失其靈魂膠質，啃允間還能嘗到老闆特製的滷汁香氣，特殊的滋味讓人可慢慢享受其中。

【峯，懷舊滷味】另一必吃美食就是店內人氣招牌「炒三杯滷味」，每一鍋都從蒜、洋蔥開始爆香，同時加入新鮮辣椒、炒入切製好的滷味，接著大火快炒，以麻油、米酒、糖、醬油相繼提香，獨道的香氣與現點現炒的新鮮成為許多饕客下酒菜的最佳首選，再搭配老闆炒製的獨家椒麻辣油更是帶勁過癮。

▲每份炒三杯滷味都是老闆一鍋鍋現場炒製，須耐心等候，也建議提早打電話預訂喔。

喜愛吃麵食的朋友也不忘點一碗「汕頭意麵」，是老闆遵循古味所特製的傳統汕頭沙茶意麵，吃之前將麵條與底部醬汁拌勻巴附，入口清爽不油膩的滋味超涮嘴，再搭配冷滷味簡直絕配！

【峯，懷舊滷味】夫妻倆當年從一台小型木攤車開始走上創業之路，深愛冷滷味的他們經過長時間的研發嘗試後，於永樂市場開啟了他們的懷舊冰糖滷味之旅，而其堅持了近十年的美味，在老顧客的支持下持續飄香。雖然將店鋪遷至老宅中，但念舊的老闆依舊將當年的攤車放置於騎樓下，在夜裡閃爍著溫煦的燈光，也是【峯，懷舊滷味】持續帶給在地懷舊小食的溫暖存在。

峯，懷舊滷味（原懷舊冰糖滷味）

店家地址：台南市中西區民族路三段27號

店家電話：0929098466

營業時間：11:00–14:00；16:00–22:00(週日公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/3CsiiTE





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