快訊

經典賽／大谷翔平3月1日返日 秀二刀流「沒有限制」

比延長線插滿還危險！快揪出家中「1致命行為」 恐無知覺燃燒

美軍使用AIM-9X擊落中國間諜氣球 我軍同型飛彈戰備中

台南老宅人氣「冰糖滷味」推薦 炒三杯鹹香帶甜佐獨家椒麻辣油

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

【峯，懷舊滷味】原是台南永樂市場民族路上的一處攤車美食，木造懷舊攤車招牌印著國寶級手繪大師顏振發的「冰糖滷味」提字，古意滿滿，更多了份台南專屬的人情味。

而後為了不再每天擔心被檢舉、被警察勸誡，老闆將原本的營業空間轉移到後方老闆娘生活了幾十年的老宅店面，保留舊式桌檯、整修內部空間，讓顧客到此內用不只能吃上懷舊的冰糖滷味，在老闆用心打造的老宅空間裡配著綠意，讓人回歸質樸、好好坐於此放鬆、用餐，享受近十年所沉澱出的好味道。

▲內用空間老宅氣氛十足。
▲內用空間老宅氣氛十足。

▲衛生乾淨的製作環境，是老闆多年來的堅持。
▲衛生乾淨的製作環境，是老闆多年來的堅持。

▲【峯，懷舊滷味】菜單，可於櫃檯填寫。
▲【峯，懷舊滷味】菜單，可於櫃檯填寫。

▲冰糖滷味
▲冰糖滷味

「秘製豆干」選用手工製作、無添加防腐劑的小豆干，醬汁在滷製後融入豆干內的組織中，咀嚼中感受綿密口感與清爽的豆香氣，相當迷人。若喜愛花生的朋友，可得試試【峯，懷舊滷味】的「滷花生」了，軟硬適中的口感於鼻息間沁出的花生香氣，保證讓你一顆接著一顆！

「醬炒米血」嚴選手工製作的鴨米血，經過小火慢燉再拌上老闆特調的醬料，多年來擄獲許多饕客的心與胃，也是來店必點的品項之一。

「滷雞爪」也是常客必推品項，以獨家的滷製工法讓雞爪不失其靈魂膠質，啃允間還能嘗到老闆特製的滷汁香氣，特殊的滋味讓人可慢慢享受其中。

【峯，懷舊滷味】另一必吃美食就是店內人氣招牌「炒三杯滷味」，每一鍋都從蒜、洋蔥開始爆香，同時加入新鮮辣椒、炒入切製好的滷味，接著大火快炒，以麻油、米酒、糖、醬油相繼提香，獨道的香氣與現點現炒的新鮮成為許多饕客下酒菜的最佳首選，再搭配老闆炒製的獨家椒麻辣油更是帶勁過癮。

▲每份炒三杯滷味都是老闆一鍋鍋現場炒製，須耐心等候，也建議提早打電話預訂喔。
▲每份炒三杯滷味都是老闆一鍋鍋現場炒製，須耐心等候，也建議提早打電話預訂喔。

喜愛吃麵食的朋友也不忘點一碗「汕頭意麵」，是老闆遵循古味所特製的傳統汕頭沙茶意麵，吃之前將麵條與底部醬汁拌勻巴附，入口清爽不油膩的滋味超涮嘴，再搭配冷滷味簡直絕配！

【峯，懷舊滷味】夫妻倆當年從一台小型木攤車開始走上創業之路，深愛冷滷味的他們經過長時間的研發嘗試後，於永樂市場開啟了他們的懷舊冰糖滷味之旅，而其堅持了近十年的美味，在老顧客的支持下持續飄香。雖然將店鋪遷至老宅中，但念舊的老闆依舊將當年的攤車放置於騎樓下，在夜裡閃爍著溫煦的燈光，也是【峯，懷舊滷味】持續帶給在地懷舊小食的溫暖存在。

峯，懷舊滷味（原懷舊冰糖滷味）

店家地址：台南市中西區民族路三段27號

店家電話：0929098466

營業時間：11:00–14:00；16:00–22:00(週日公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/3CsiiTE


延伸閱讀>>台南特色老店【楊哥楊嫂肉粽】飄香50餘年，為手作的溫度感動

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

滷味 懷舊 饕客

延伸閱讀

期待！熄燈20個月 台南新同安夜市將在2月3日回歸

屏東佳樂水風景區春節年假重開張人氣回流！服務太陽春惹遊客嘀咕

最長春節年假嘉義縣吸客逾30萬人 熱門人氣景點是這3處

YouTuber引爭議滅人氣？愛莉莎莎賣課程大賺「谷底翻身到頂峰」 網指4關鍵奏效

相關新聞

台南老宅人氣「冰糖滷味」推薦 炒三杯鹹香帶甜佐獨家椒麻辣油

冰糖滷味是許多台南在地人在日常裡午晚餐的選擇，吃的是回憶，也是懷舊感十足的日常小食之一，而永樂市場就有間開業近十年的人氣懷舊冰糖滷味，在一處騎樓以小型木造攤車起家，那時總可見老闆熱炒三杯的帥氣身影。

部落客一訪再訪！超佛「迷你版髒髒包」15元搞定下午茶，銅板價老饕愛店必收

又在台南！超便宜下午茶解嘴饞只要15元，簡單就能吃得很滿足，台南這家「搖搖球」CP值超高，也是許多部落客的口袋名單，讓人一訪再訪，多種口味加上超佛心的價格，台南人還不快收進自己的愛店名單中！ 這

台南府城掀起泰式旋風！創意鳳梨蝦球與鮮蝦河粉新奇又美味

台南超人氣的泰式料理餐廳─泰椰，主打台式創意與泰式風味的特色料理，好味道引領泰式新潮流，讓饕客享受創意料理的同時又能一飽口福，吃完依舊意猶未盡。

笑笑羊登陸台南！「德陽艦」上開派對，7隻呆萌笑笑羊和你玩躲貓貓

笑笑羊萌翻台南！英國笑笑羊登陸台南德陽艦園區，今年獨家取得英國夢工廠一阿德曼 Aardman動畫公司正版授權，打造以幽默風趣的笑笑羊為主角的海上派對，園區內共有7隻羊，快來尋找他們的蹤跡、拍下萌照吧！

新春台南購物景點+1！台南三井OUTLET下高鐵就到 順遊3大景點推薦

台南全新購物商城MITSUI OUTLET PARK；圖片來源／總統府 台南除了是美食之都，春節期間若是到了台南，可別忘了在台南高鐵站旁的三井MITSUI OUTLET PARK 購物商場逛逛吧！M

新春回「嘉」市場呷透透　暖心飽足美味之旅

嘉義人的熱情好客出了名，新春期間拜訪朋友，應證那句話：「有一種餓，叫嘉義人怕你餓。」嘉義市美食百百種，光是雞肉飯和涼麵，人人都有心頭好，談到新年美食，朋友說：「那就是在外地的嘉義人，過年會回來擠爆的小吃。」例如東市場和夜市美食。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。