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睽違5年！ 宜蘭冬山人懷念好味道「開口笑通心麵」回來了 一週營業4天、只賣3招牌
記憶中的美食回歸，冬山人要暴動了！ 宜蘭30年難忘好味道「開口笑通心麵」，於2017年暫停營業後，店家兒子接手終於重新回歸，老闆新上任就將店面全面彩繪一輪煥然一新，不變的是「通心麵+羹」的好味道繼續重新營運，更多了網美牆可拍照打卡，很快將再成為宜蘭排隊美食必訪地。
「早安！開口笑」是冬山通心麵的創始店，頭家嬤為迎合宜蘭人口味，獨家研發出中西合併的通心麵羹，把通心麵加在中式的羹裡，基本配料有肉燥、手工魚板、紅白蘿蔔、洋蔥、木耳，而沙茶醬是這碗羹的靈魂，愛吃辣的不能錯過自製辣椒，口味淡一點的朋友可以不加沙茶、醬油，品嚐羹的清甜。
部落客宜蘭ㄚ欣難掩激動提到，這次真的不是開玩笑，記憶中的冬山開口笑通心麵真的回來了！這家30年老店是冬山在地人從小吃到大的，2017年第一次來訪沒多久後，店家女兒傳出健康亮紅燈而暫停營業相當可惜。
沒想到睽違五年後，有著繪景師專長的店家兒子回來接手開業，將店門口及店內都畫上美麗的彩繪，餐點維持簡單特色只賣招牌通心麵、米粉、羹飯及紅茶、鮮奶茶，據已嘗鮮的粉絲回報早上6點半營業後，馬上就出現排隊人潮，想嘗這款美味的朋友晚來可是吃不到哦！
早安！開口笑
公休日：星期二、三、四
營業時間：上午6:30至中午，賣完提早休息
地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路99號
粉絲頁：https://www.facebook.com/Keepsmilingbreakfast
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