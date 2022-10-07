快訊

高端報廢1/3不稀奇？王必勝：日本買1億劑AZ「只打10萬剩下送人或不打」

雨彈炸宜蘭！河濱公園多車險泡水 聖母護專校園成汪洋

疫情仍處高原期單日恐破6.4萬例？王必勝：不排除

聽新聞
test
0:00 / 0:00

睽違5年！ 宜蘭冬山人懷念好味道「開口笑通心麵」回來了 一週營業4天、只賣3招牌

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

記憶中的美食回歸，冬山人要暴動了！ 宜蘭30年難忘好味道「開口笑通心麵」，於2017年暫停營業後，店家兒子接手終於重新回歸，老闆新上任就將店面全面彩繪一輪煥然一新，不變的是「通心麵+羹」的好味道繼續重新營運，更多了網美牆可拍照打卡，很快將再成為宜蘭排隊美食必訪地。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

「早安！開口笑」是冬山通心麵的創始店，頭家嬤為迎合宜蘭人口味，獨家研發出中西合併的通心麵羹，把通心麵加在中式的羹裡，基本配料有肉燥、手工魚板、紅白蘿蔔、洋蔥、木耳，而沙茶醬是這碗羹的靈魂，愛吃辣的不能錯過自製辣椒，口味淡一點的朋友可以不加沙茶、醬油，品嚐羹的清甜。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

部落客宜蘭ㄚ欣難掩激動提到，這次真的不是開玩笑，記憶中的冬山開口笑通心麵真的回來了！這家30年老店是冬山在地人從小吃到大的，2017年第一次來訪沒多久後，店家女兒傳出健康亮紅燈而暫停營業相當可惜。

沒想到睽違五年後，有著繪景師專長的店家兒子回來接手開業，將店門口及店內都畫上美麗的彩繪，餐點維持簡單特色只賣招牌通心麵、米粉、羹飯及紅茶、鮮奶茶，據已嘗鮮的粉絲回報早上6點半營業後，馬上就出現排隊人潮，想嘗這款美味的朋友晚來可是吃不到哦！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

早安！開口笑

公休日：星期二、三、四

營業時間：上午6:30至中午，賣完提早休息

地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路99號

粉絲頁：https://www.facebook.com/Keepsmilingbreakfast

延伸閱讀：

呼叫「雙、十、國、慶」！ 「11+1姓名優惠」對中就享燒肉5折、門票買一送一、大蛤鮑魚干貝吃到飽

雙十國慶連假喝起來！ 30家「手搖飲&咖啡優惠」超值盤點 星巴克、7-ELEVEN買1送1 西雅圖、摩斯咖啡買10送10

咖啡 星巴克 吃到飽 連假 鮑魚

相關新聞

睽違5年！ 宜蘭冬山人懷念好味道「開口笑通心麵」回來了 一週營業4天、只賣3招牌

記憶中的美食回歸，冬山人要暴動了！ 宜蘭30年難忘好味道「開口笑通心麵」，於2017年暫停營業後，店家兒子接手終於重新回歸，老闆新上任就將店面全面彩繪一輪煥然一新，不變的是「通心麵+羹」的好味道繼續重

花蓮特色咖啡廳「壹樓貓咖啡」，與貓咪相伴享受人氣竹炭鬆餅、香濃咖啡

花蓮知名咖啡廳─壹樓貓咖啡，以創意餐點與可愛店貓，吸引大批觀光客慕名而來，靜謐的環境與舒適的咖啡廳氛圍，讓人可以放輕鬆享受甜點與咖啡的美好。

期間限定！海岸山脈中的金黃傳奇 彷彿置身印象派畫裡 在古厝品味花田料理

在秋日自然要造訪金針花海的赤科山，走訪花東縱谷稻浪之後另一個金黃浪漫，翠綠山巒開滿金針花的美景，遠眺縱谷對岸3,000公尺以上的百岳山景，是台灣最獨特的秋季風光。

宜蘭傳藝10月遊園名字有「這4字」門票買1送1、國慶寶寶雙十當天免費入園

近期大家想出遊的心情都蠢蠢欲動，宜蘭傳藝園區特別推出「傳藝慶雙十」活動，除了10月10日國慶寶寶當天可免費入園，名字有「...

打卡一日遊！台東在地美食、必買伴手禮、海岸裝置藝術秘境全攻略，玩樂不停歇

跟著 Claire 於 2022-08-27 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 台九遇到愛(台九420k)、通往天堂的階梯、華源椰林大道。 從台東沿著海岸線開到花蓮，還是要不停的踩點、不停的吃喝玩樂💕， － 💕FB個人：https://www.facebook.com/iamclaireyoung/ 💕FB粉專： https://m.facebook.com/claireyoungpage/ 💕IG：https://www.instagram.com/_claireyoung/

撂狠話「不相信祢不來」！ 廖老大飲料店鋪紅毯迎粉紅超跑　白沙屯媽祖打臉直接繞開

苗栗白沙屯拱天宮媽祖9月16、17日首次到台東繞境祈福，吸引了大批信徒共襄盛舉，不少信眾希望白沙屯媽祖能駐足賜福，想方設法迎接「粉紅超跑」的到來。 網紅廖老大創立的手搖飲品牌「阿娘喂」，近期引發討論

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。