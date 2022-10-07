雙十國慶連假喝起來！ 30家「手搖飲&咖啡優惠」超值盤點 星巴克、7-ELEVEN買1送1 西雅圖、摩斯咖啡買10送10

雙十國慶連假飲料優惠快收！ 迎接連假到來，四大超商、咖啡品牌及手搖飲料各業者搶發超值優惠，udn小編為大家整理「30家手搖飲、咖啡優惠」懶人包，包括7-ELEVEN咖啡、星巴克都「買1送1」、西雅圖咖啡、摩斯漢堡咖啡都「買10送10」、全家咖啡6折、大苑子柳丁綠「買2送1」、85°C大杯冰多多綠「第二杯10元」、Mr.Wish滿額8折等好康優惠通通筆記下來吧！

7-ELEVEN

圖／7-ELEVEN提供

即日起至10/10，於7-ELEVEN門市購買CITY CAFE大杯熱美式/大杯熱拿鐵、熱精品拿鐵/熱精品美式，同品項第2杯半價，冰黑糖珍珠燕麥奶第2杯10元，CITY TEA英式紅茶買1送1。

OPEN POINT行動隨時取自即日起至10/10止，每日限量活動CITY CAFE特大杯美式、CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵、CITY TEA香鑽水果茶同品項買10送10。另推出4款指定飲品組合優惠價只要1,010元，包含：CITY CAFE大杯拿鐵27杯、CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡/蜂蜜拿鐵任選18杯、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶25杯、CITY PRIMA精品拿鐵16杯，快趁雙十優惠買起來囤。

全家便利商店

圖／全家便利商店提供

即日起至10/10，全家APP隨買跨店取Let’s Café特濃系列享6折優惠，大杯特濃美式10杯328元、大杯特濃拿鐵10杯388元，濃靜岡抹茶拿鐵10杯優惠價350元。

萊爾富

圖／萊爾富提供

自10/8至10/10於萊爾富門市及Hi-Life VIP APP整買零取，同步推出現煮檸檬咖啡系列買8送8，包括特大杯冰檸檬氣泡美式及特大杯冰檸檬美式，最多直接現省640元。此外，10/10當日再加碼推出大杯美式買8送6、大杯拿鐵買8送5(限同品項)，上述購買的咖啡皆可透過存入APP或出紙本券寄杯。

OKmart

圖／OKmart提供

OKmart推出會員限定莊園級現煮咖啡買2送2，另有指定糖餅、飲料任2件抽抽樂，最高可享1折優惠！

星巴克

圖／星巴克提供

星巴克自即日起至10/23推出「COFFEE DAY 植感生活數位體驗」，完成數位體驗遊戲就可獲得優惠券，可享包括大杯以上「全品項買一送一」優惠，兌換期間為獲券日加2天，每天上午11點至晚上8點皆可使用，最後兌換至10/25(檔期新品除外)。

丹堤咖啡

圖／丹堤咖啡

丹堤咖啡即日起至10/31推出咖啡寄杯「買6送2」，兌換可至12/31。10/10國慶日當天，出示丹堤優惠圖檔，可享外帶全系列大杯以上飲品「買1送1」，數量有限售完為止。

路易莎

路易莎黑卡會員專屬咖啡優惠，即日起至10/31止，黑卡會員可享有「肯亞 涅里 黑莓之后」、「哥倫比亞 克菈菈 橙汁水洗」黑卡優惠價，優惠價只要120元(原價200元/杯)。

西雅圖咖啡

10/10門市祭出全系列飲品「同品項買1送1」優惠，寄杯指定飲品美式咖啡、拿鐵最高可享「買10送10」優惠。Uber Eats 西雅圖極品咖啡同步點購美式咖啡、拿鐵也有「買1送1」優惠. (優惠限定同品項／大小；冷熱不限；不含瓶裝水)

摩斯漢堡

摩斯漢堡MOS Order App「安心取溫馨送」，即日起至10/15「摩斯咖啡買10送10」；即日起至10/31「經典蛋堡及大杯冰紅茶」2組優惠價110元。

FLASH COFFEE

圖／FLASH COFFEE提供

FLASH COFFEE 即日起至10/16，凡購買 FLASH黑咖啡、凍檸冷萃、手打厚乳冷萃、靜岡鮮奶焙茶、燕麥奶焙茶、黑金拿鐵，即可享有第二杯10元。

cama café

即日起至10/25，只要點選cama café浮雲奶蓋４款飲品，就可享有任選第2杯8折優惠。此外，在foodpanda推優惠，消費滿額199元輸入優惠代碼「咖啡台好喝」即可享9折優惠。

inLove Cafe

家樂福自有咖啡品牌「inLove Cafe 」與台中人氣團購名店憋氣檸檬共同開發獨家聯名飲品「憋氣檸檬冰咖啡」，即日起至10/10，可享憋氣檸檬冰咖啡買一送一優惠。

全聯

全聯推出「朝市喝咖啡」活動，每天早上午12點前只要在全聯門市消費單筆滿百元，購買熱美式即可享咖啡15元優惠價，若是加上自帶杯優惠，等於只要7元就能喝到美式。

ikari怡客咖啡

圖／怡客咖啡提供。

國慶連假結束後，10/11推出品牌「全飲品買一送一」特價優惠，開工日為大家加油打氣。

勺日咖啡

10/8至10/11，使用勺日咖啡外帶訂閱制，即享外帶美式咖啡「第二杯5折」優惠。

85°C

85°C自10/8至10/11推出多多分享日活動，大杯冰多多綠茶「第二杯特價10元」(原價50元)，每人現場買帶走限購三組（6杯），寄杯辦法依各門市公告為主。

Mr.Wish

Mr.Wish鮮果茶玩家推出2.0「芋泥QQ鮮奶」，即日起至10/11於foodpanda外送平台點選任品項滿300元，會員即享最高8折優惠。Mr.Wish APP會員，10月每週三會員日即享「指定飲品第二杯7折」。

大苑子

圖／大苑子提供

大苑子10/8至10/10，全台83家門市推出台灣鮮搾柳丁綠「買2送1」活動，門市購買兩杯台灣鮮搾柳丁綠(L)，相同容量、風味、冰熱的飲品，即可再獲贈一杯台灣鮮搾柳丁綠。

翰林茶館

每年十月份訂為「珍珠奶茶誕生月」，10月每週六、日「國宴珍奶」第2杯半價，翰林APP會員再加碼10/8至10/10國宴珍奶買一送一，10/22至10/25國宴珍奶第二杯36元優惠。

初韻

圖／初韻提供

初韻延續中秋節「豪飲版四季春」，打造縮小版的「好韻豪飲袋」提供四季春及好韻紅兩種口味，總容量超過7杯以上的5公升純茶，售價199元。

康青龍

圖／康青龍提供

即日起至10/10，康青龍APP會員凡購買「金蘋蜜柚」一杯，即可免費贈送超人氣「碧玉茉莉綠茶」一杯，每人每天可領1張，最高獨享買4送4。

清原芋圓

10/6至11/6於粉專留言Tag兩位好友，有機會抽iPhone 14手機。

Tplus茶加

Tplus茶加到店加入會員或出示會員證明，即享「金鳳烏龍拿鐵買1送1」優惠（大杯原價65元），每店限量50組，數量有限送完為止。

迷客夏

迷客夏推出「一抹青、白玉町」兩款新品，即日起至10/18，Foodpanda新品享8折優惠、會員則可享75折優惠；還有機會再抽「宏佳騰智慧電車 Ai-4 Ever 奶茶色」。

Mister Donut

Mister Donut即日起至2023/1/2，購買指定飲品「珈琲或茶歐蕾系列」第二件5折優惠，且自帶飲料杯同樣可再享環保優惠5元。(7-ELEVEN 店中店、外送外賣及預訂服務不適用)

亞尼克

亞尼克陽明山店、亞尼克夢想村已應景打造「木乃伊復活盛會」造景，10/31前至陽明山門市拍照打卡，可於亞尼克夢想村享「飲品第二杯半價」優惠。

發發

10/10至10/15，發發「全品項飲品」買5送1。

50嵐

即日起只要是選購50嵐奶類的手搖飲品，就可將鮮奶換成燕麥奶，如人氣「拿鐵系列」紅茶拿鐵、綠茶拿鐵、烏龍拿鐵等，通通都可以免費升級為燕麥奶。

可不可熟成紅茶

10/8起至10/16，在悠遊卡官網活動頁或於Easy Wallet APP活動頁點擊「悠遊上飲券」進入網頁並點擊「立即領取」，即可獲得指定飲料品牌15元現金回饋券1張(單筆消費滿100元使用)，每帳戶限領1張，數量有限領完為止。

珍煮丹

即日起珍煮丹不論外帶或是外送，全品項皆可享有「買10送1」超值優惠。

功夫茶

功夫茶與海尼根合作推出期間限定的零酒精飲品「柚見海尼根0.0」，即日起至10/15，兩杯優惠價99元(單杯原價65元)。

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