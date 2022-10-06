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呼叫「雙、十、國、慶」！ 「11+1姓名優惠」對中就享燒肉5折、門票買一送一、大蛤鮑魚干貝吃到飽
迎接雙十國慶，餐廳業者為求吸引客人上門陸續推出一系列優惠，為大家整理超應景「雙、十、國、慶」姓名優惠懶人包，對中名字同字，立刻擁有馬辣集團旗下10家餐飲優惠，和燒肉同話最高5折，再加一處景點宜蘭傳藝中心門票可享買一送一，超幸運的愛國民眾就趁這一波雙十國慶優惠，好吃好玩一次享用吧。
馬辣集團
馬辣集團旗下10間品牌搶攻推出雙十節優惠活動，10/1至10/31止，凡2成人以上同行，只要其一代表姓名內有「雙、十、國、慶」任一字(可同音)，或持有身分證/健保卡號含「0、1」任2碼(可重複00、11)，只要提前至少一日預訂位置並主動告知參加10月升級活動，就能享有各家品牌升級優惠。
馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。
新馬辣經典麻辣鍋全桌可享「九孔鮑魚吃到飽」。
新馬辣經典麻辣鍋Plus+全桌可享「北海道生食級大干貝吃到飽」。
涮樂和牛鍋物 食べ放題選擇指定方案「極上雙和牛放題」，全桌可享「美國火雞胇吃到飽」。
問鼎‧皇上吉祥宮廷火鍋選擇指定方案「988」每成人贈「美國見島和牛」1份(二成人2份，以此類推)。
狗一下居酒食堂內用單點方案：不限時段，全桌消費滿千元，可享「香烤鮭魚肚」1份(可累贈)。
熊一頂級燒肉選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「北海道生食級干貝吃到飽」或「免費升級卜卜蜆雞腿小火鍋」。
哞哞屋和牛燒肉1.選擇指定方案「美澳雙和牛」，全桌可享「雲林北港烏魚子、烏魚子石鍋飯吃到飽」。2.選擇指定方案「世界三大和牛」，除可享「雲林北港烏魚子吃到飽」再送「BarRoyal德國氣泡酒」1瓶，限量500瓶，送完為止。
夯下去新潮和牛燒肉選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。
燒肉ChaCha 個人和牛燒肉Google送出五星好評，免費升級自助吧飲料、日本明治冰品無限量吃到飽。於Facebook粉絲團指定貼文完成任務，就有機會獲得「燒肉ChaCha熟客券」。
燒肉同話
燒肉同話推出「慶雙食 1010開吃吧」活動，只要姓名有「雙、十、國、慶」任1字，即日起至10/31(例假日不適用)，平日即可享雙人或3人套餐9折，有2字即可享雙人套餐獨享價1010元(和牛系列除外)，全台7家分店都適用。值得注意的是，消費者需出示身分證，僅限同字才有優惠。
宜蘭傳藝園區
宜蘭傳藝園區特別推出「傳藝慶雙十」活動，除了10/10國慶寶寶在國慶日當天可享有免費入園，遊客名字有「雙、十、國、慶」任一字，只要憑身分證或相關證明文件，整個十月都可享「普通門票買一送一」優惠。
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