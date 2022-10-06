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呼叫「雙、十、國、慶」！ 「11+1姓名優惠」對中就享燒肉5折、門票買一送一、大蛤鮑魚干貝吃到飽

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／馬辣、這一鍋、宜蘭傳藝園區
圖／馬辣、這一鍋、宜蘭傳藝園區

迎接雙十國慶，餐廳業者為求吸引客人上門陸續推出一系列優惠，為大家整理超應景「雙、十、國、慶」姓名優惠懶人包，對中名字同字，立刻擁有馬辣集團旗下10家餐飲優惠，和燒肉同話最高5折，再加一處景點宜蘭傳藝中心門票可享買一送一，超幸運的愛國民眾就趁這一波雙十國慶優惠，好吃好玩一次享用吧。

馬辣集團

馬辣集團旗下10間品牌搶攻推出雙十節優惠活動，10/1至10/31止，凡2成人以上同行，只要其一代表姓名內有「雙、十、國、慶」任一字(可同音)，或持有身分證/健保卡號含「0、1」任2碼(可重複00、11)，只要提前至少一日預訂位置並主動告知參加10月升級活動，就能享有各家品牌升級優惠。

馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋

全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。

「馬辣」提供全桌升級「XXL東石大蛤吃到飽」的優惠。圖／馬辣提供
「馬辣」提供全桌升級「XXL東石大蛤吃到飽」的優惠。圖／馬辣提供

新馬辣經典麻辣鍋

全桌可享「九孔鮑魚吃到飽」。

新馬辣可升級「九孔鮑魚吃到飽」。圖／馬辣提供
新馬辣可升級「九孔鮑魚吃到飽」。圖／馬辣提供

新馬辣經典麻辣鍋Plus+

全桌可享「北海道生食級大干貝吃到飽」。

符合條件者至「新馬辣PLUS+」，可享全桌「北海道生食級干貝吃到飽」。圖／馬辣提供
符合條件者至「新馬辣PLUS+」，可享全桌「北海道生食級干貝吃到飽」。圖／馬辣提供

涮樂和牛鍋物 食べ放題

選擇指定方案「極上雙和牛放題」，全桌可享「美國火雞胇吃到飽」。

涮樂點購指定方案，可升級「美國火雞胇」吃到飽。圖／馬辣提供
涮樂點購指定方案，可升級「美國火雞胇」吃到飽。圖／馬辣提供

問鼎‧皇上吉祥宮廷火鍋

選擇指定方案「988」每成人贈「美國見島和牛」1份(二成人2份，以此類推)。

狗一下居酒食堂

內用單點方案：不限時段，全桌消費滿千元，可享「香烤鮭魚肚」1份(可累贈)。

狗一下居酒食堂消費滿千，即可贈送「香烤鮭魚肚」1份。圖／馬辣提供
狗一下居酒食堂消費滿千，即可贈送「香烤鮭魚肚」1份。圖／馬辣提供

熊一頂級燒肉

選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「北海道生食級干貝吃到飽」或「免費升級卜卜蜆雞腿小火鍋」。

熊一推出「北海道生食級干貝吃到飽」或免費升級「卜卜蜆雞腿鍋」。圖／馬辣提供
熊一推出「北海道生食級干貝吃到飽」或免費升級「卜卜蜆雞腿鍋」。圖／馬辣提供

哞哞屋和牛燒肉

1.選擇指定方案「美澳雙和牛」，全桌可享「雲林北港烏魚子、烏魚子石鍋飯吃到飽」。2.選擇指定方案「世界三大和牛」，除可享「雲林北港烏魚子吃到飽」再送「BarRoyal德國氣泡酒」1瓶，限量500瓶，送完為止。

哞哞屋、夯下去符合條件者，可享「雲林北港烏魚子」吃到飽。圖／馬辣提供
哞哞屋、夯下去符合條件者，可享「雲林北港烏魚子」吃到飽。圖／馬辣提供

夯下去新潮和牛燒肉

選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。

燒肉ChaCha 個人和牛燒肉

Google送出五星好評，免費升級自助吧飲料、日本明治冰品無限量吃到飽。於Facebook粉絲團指定貼文完成任務，就有機會獲得「燒肉ChaCha熟客券」。

燒肉ChaCha供應有日本A5和牛、美國見島和牛、澳洲黑毛和牛等頂級肉品。圖／馬辣提供
燒肉ChaCha供應有日本A5和牛、美國見島和牛、澳洲黑毛和牛等頂級肉品。圖／馬辣提供

燒肉同話

燒肉同話推出「慶雙食 1010開吃吧」活動，只要姓名有「雙、十、國、慶」任1字，即日起至10/31(例假日不適用)，平日即可享雙人或3人套餐9折，有2字即可享雙人套餐獨享價1010元(和牛系列除外)，全台7家分店都適用。值得注意的是，消費者需出示身分證，僅限同字才有優惠。

燒肉同話推十月姓名優惠。圖／這一鍋提供
燒肉同話推十月姓名優惠。圖／這一鍋提供

宜蘭傳藝園區

宜蘭傳藝園區特別推出「傳藝慶雙十」活動，除了10/10國慶寶寶在國慶日當天可享有免費入園，遊客名字有「雙、十、國、慶」任一字，只要憑身分證或相關證明文件，整個十月都可享「普通門票買一送一」優惠。

圖片來源：國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區
圖片來源：國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區

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燒肉同話 新馬辣 和牛 吃到飽 豬排

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