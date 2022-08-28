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百萬夜景在這裡！宛如度假飯店的「淡江大學蘭陽校園」開放參觀 欣賞美景大飽眼福 還有美食、下午茶滿足你的胃

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌FB授權
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六年不開放一般遊客晚上入園的「淡江大學蘭陽校園」，現在終於可以上山看百萬夜景啦！位在宜蘭縣礁溪鄉林美山上的蘭陽校園，目前開放一般遊客入校參觀，入園前記得先在大門管制站用證件換臨時停車證喔！寬敞的山路不用擔心路太窄考驗技術，還有大型的戶外停車場，不用煩惱車要停哪。接下來，讓我們跟著部落客宜蘭ㄚ欣一起看看蘭陽校園的美景吧。

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校園佔地40公頃，從觀景平台遠眺太平洋，還能俯瞰龜山島及蘭陽平原。白天光線充足，視野清晰，可以看清宿舍大樓，只能說住在這的老師和學生也太幸福了！一整排的宿舍面對太平洋，無敵海景每天看好看滿，這誰看了不心曠神怡一整天呢？宿舍大樓前方還有觀景平台、藍色水池與木棧道，彷彿來到度假飯店，在這呼吸新鮮空氣，望遠看海與自然美景，在這發呆一下午也沒問題！

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部落客宜蘭ㄚ欣分享宿舍一樓的「藍室咖啡」，主打鬆餅、蛋糕、咖啡飲品等下午茶經典標配，雖然坐在咖啡廳裡看不到蘭陽平原，但餐點可外帶，聽說未來觀景平台還會增設桌子。入夜後光線較昏暗，記得開手機手電筒幫助照明喔！

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在距離藍室咖啡不遠處，還有一間「Ｍarisa食堂」，除了販售燉飯、炸物、飲品外，還有定食和水餃可以選擇，部落客宜蘭ㄚ欣推薦定食和料滿豐富的海鮮燉飯，有來打卡、探店的朋友不妨嘗試看看喔！

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入夜後的重頭戲！百萬夜景盡收眼底，感受夜景的美，讓自己稍稍遠離塵囂，靜下心來好好欣賞自然帶來的愜意吧！

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淡江大學蘭陽校園

地址：宜蘭縣礁溪鄉林尾路180號
開放時間：6:00~21:00

藍室 Landscape Cafe

地址：宜蘭縣礁溪鄉林尾路180號
營業時間：14:00~21:00（週二、三公休）

Marisa

地址：宜蘭縣礁溪鄉林尾路180號
營業時間：12:00~21:00（週三、四公休）

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