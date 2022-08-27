夏日偽出國首選！　出發菊島「6大鮮體驗」 潛水種珊瑚、呷尚青海鮮、被海環繞真迷人

【圖／文：行遍天下】

夏天是澎湖小管產季，正適合來此品嚐尚青海鮮料理，跟著當地青年走入祕境夜探石滬、欣賞地景藝術、潛水種珊瑚，入住愛護海洋的旅店，加碼出海跳島一日遊，享受澎湖熱烈的夏日風情。





體驗1：海廢打造地景藝術

熱力四射的炎炎夏日，在澎湖最吸睛的莫過於東衛石雕公園，宛如怪獸遊樂園，草地上多了8隻海廢怪獸，由10位藝術家集體創作，在澎湖淨灘撿拾海廢製作：彩色劍龍吸睛、撿拾的救生圈成了鞦韆等，給垃圾全新的生命，跟著海漂實驗室的導覽、淨灘，旅人也能持續參與創作，讓怪獸遊樂園活了起來！

▲「和樂融龍」使用各種海廢塑膠垃圾組成，內部打光，十分迷幻。（澎湖海廢地景藝術節提供）

▲「海盒機械獸」由塑膠籃組成，後方「大頭拉」用了5千顆浙江浮球。





位置：東衛石雕公園

時間：即日起至8/31

FB：澎湖海廢地景藝術節 Penghu Marine Debris Art Festival





FB：O2 Lab 海漂實驗室-澎湖





體驗2：夜探石滬生態尋鱟

白天跳海消暑，傍晚走進潮間帶，閃避夏季熱鬧人潮。澎湖不只吉貝有石滬，在本島也有許多村莊有石滬，由當地青年楊馥慈和曾宥輯組成的離島出走團隊，透過空拍調查澎湖上百座石滬，也實際帶旅人走入石滬中，了解不同石滬背後的故事、生態，像是夜探湖西紅羅村滬仔頭滬，一望無際的大海安靜、涼爽，還能尋找沙蝦等夜行生物，也有機會發現存在四億多年、有「活化石」之稱的鱟。

▲走在海中石滬上，是澎湖特殊的風景。（離島出走提供）

▲石滬夜間生態豐富，可見許多蝦蟹。（離島出走提供）





地址：澎湖縣馬公市西文里15號

電話：0978-881-955

FB：離島出走

網址：澎湖石滬資訊平台

費用：石滬夜行者每人650元





體驗3：潛水種珊瑚救海洋

全球暖化造成海洋環境改變，近年台灣各地興起珊瑚復育行動，但一般遊客大多無法親自參與，唯有在澎湖縣水產種苗繁殖場，旅人可以預約體驗種植珊瑚，到種苗場認識澎湖海洋生態，也可以參加日日潛水的課程，親身潛入澎湖美麗的珊瑚礁海灣，親手帶著珊瑚的小種苗，種入馬公杭灣的大海裡，為守護海洋盡一分心力。還能潛水寄出海中明信片，讓朋友收到來自澎湖最特別的祝福！

▲用色卡了解珊瑚健康程度。

▲跟著潛水教練下海種珊瑚苗，協助海洋珊瑚復育。（BlueTrend 藍色脈動提供）





地址：澎湖縣馬公市嵵裡里66~6號

電話：06-9951065

時間：08:00-17:30

網址：www.phmlps.gov.tw

費用：場館免費導覽，需10人以上、7天前預約





地址：澎湖縣馬公市鐵線里68-2號

電話：0937-168-722

網址：www.goodaydive.com

費用：體驗潛水每人2,650元，潛水課程11,000元起





體驗4：住質感旅宿祕境跳島

彩色珊瑚礁民宿位在馬公案山，環境清幽，每間房都有不同巧思：清水模風格、工業風、木質感，也有浪漫風，或是房內就有親子最愛的溜滑梯，融入民宿主人七姊妹的巧思。頂樓視野極佳，房客可預約露天SPA，遠眺海景放鬆。旅宿使用海漂實驗室作品裝飾，以海廢浮球創作海洋生物，提醒澎湖海漂垃圾問題。特別的是，為鼓勵旅人選擇海洋保育方案入住，房內不提供一次性備品，但每房送澎湖特製海鮮干貝XO醬。

▲VIP房獨立出入口，樓中樓設計，還有專屬陽台和浴缸。（彩色珊瑚礁民宿提供）

▲民宿頂樓有露天SPA，邊放鬆邊賞景。（彩色珊瑚礁民宿提供）

隔天加碼參加出海跳島一日遊，從忘憂島金瓜仔礁、南方四島浮潛、探索秘境無人島頭巾嶼潮池生態等，報名前還要像帛琉誓詞一樣，先簽署「忘憂島入島環境保護公約」，不留塑膠垃圾在島上、不踩踏珊瑚、不擦防曬油等，旅程中也會提醒旅人，呼籲一起守護海洋。

▲忘憂島金瓜仔礁金黃沙灘、清澈海水景緻迷人。（彩色珊瑚礁民宿提供）





地址：澎湖縣馬公市案山里19-3號

電話：06-9219816

網址：www.colorcoral-penghu.com

費用：雙人房每晚3,400元起，忘憂島一日遊每人3,800元





體驗5：吃魚也要長知識

到澎湖一定會吃海鮮，但怎麼挑對海鮮、才能永續海洋？什麼樣的海鮮才是真尚青？跟著年年有鰆創辦人巫佳容走逛澎湖最大的魚市場，就能看懂買魚門道！

早起的人有鮮魚吃，一大早五點半到第三魚市場集合，許多漁船早已返港卸魚，澎湖海洋資源豐富，四季皆有不同漁產，「食當季」的海鮮最肥美，散客可以到零售攤採購，夏天正是澎湖小管產季，新鮮小管捕撈上岸後，身體還會持續變色。採購的海鮮也能帶回彩色珊瑚礁民宿廚房料理。

吃魚也要認識魚！小鰆子書房裡蒐羅了許多海洋書籍，熱愛海洋移居澎湖的巫佳容，也結識許多當地漁民，學習了解澎湖海鮮文化，創辦年年有鰆，帶敲魚乾體驗讓人認識澎湖傳統魚乾製法，藉由鹽漬和日曬保存漁獲，敲魚乾時還能學會辨識真假丁香魚，以後買乾貨才不會被騙。敲出的魚肉以澎湖傳統醬油糖炒法，炒成下酒菜，香氣十足。

▲敲魚乾體驗超紓壓！敲下來的魚肉還會炒成下酒菜。（年年有鰆提供）

魚魚狂熱份子則可參加魚標本體驗，讓你從頭到尾仔仔細細認識魚的身體構造，學會展鰭、水拍等，瞬間升級魚達人。特別的是，製作標本的魚老師都是下雜魚，原本可能被丟棄或成為魚飼料，但牠們其實都很新鮮，讓這些魚可以有更好的利用，透過食魚教育遊程體驗，傳遞海洋永續的理念。

▲新鮮的下雜魚成為魚標本老師。（年年有鰆提供）





地址：澎湖縣馬公市五德里雞母塢97號

電話：0919-411-429

FB：年年有鰆

費用：魚市場導覽每人300元，敲魚乾料理每人500元，魚標本製作每人800元，兩人成行





體驗6：菊島最夯料理

除了傳統海鮮，造訪澎湖不能錯過的還有癮餐廳，得一個月前預訂，使用澎湖在地食材製作創意料理，例如一般用蒜頭辣椒醬油簡單調味的珠螺，他們玩出珠螺花枝漿小漢堡、酥烤珠螺奶醬捲等，也以當季鮮魚入菜，讓人品嚐到澎湖海鮮更多元的變化。

▲現炸地瓜吉拿棒搭配冰淇淋風味獨特！

▲珠螺花枝漿小漢堡好吃又好拍！





地址：澎湖縣馬公市林森路47號

電話：06-9261009，每月1日中午12:00開放下個月訂位

FB：Addict Restaurant癮餐廳

時間：3至10月，早午餐9:30-15:30，晚餐17:00-22:30

消費：珠螺海鮮迷你小漢堡附紅茶300元。早午餐低消主食一份，晚餐低消每人500元，另加10%服務費





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