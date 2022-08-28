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激流、叢林還有迷你三瀑！烏來「西坑林道」秘境探索之旅 小溪潭也很適合放空欣賞

健行筆記／ 健行筆記Saiyan Broly

今日行程：桶后林道＞西坑林道入口＞小溪潭＞小瀑布＞迷你三瀑＞坍塌地＞雙瀑匯流西坑林道，位於新北市烏來區，最初為日治時期之軍事道路，國民政府來台後，欲規劃成烏來通往宜蘭的台9甲公路，但後來因故終止，林道至今以恢復為原始森林樣貌，其最大特色為沿途瀑布眾多，以4.5K處的雙瀑匯流最為壯觀，建議可以走到這裏折返，部分路段需越溪，步道前段相當好走，林道後段坍塌較嚴重，需自行評估安全性再前進，步道終點為獅坑橋，西坑林道亦為蘭陽名山阿玉山的登山途經，越嶺後即到達宜蘭，可接上阿玉林道，是個具有挑戰性的路線今天就由烏來孝義的桶后林道（台9甲19.8K）出發，大約走500公尺即到達西坑林道入口，大眾運輸可搭乘849公車至烏來站，再轉乘計程車前往

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沿著台9甲線而行，經啦卡路，前往桶后林道

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一路上風景就很棒，桶后林道入口附近則有美麗的杉木林

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舊的檢查哨，已廢棄

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行進約500公尺，到達西坑林道入口

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過了小型自來水廠，沒多久就到了一處小水潭

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整體而言寧靜空靈，很適合坐下來放空

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再往前走就到了小瀑布

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小瀑布上面有個小溪潭，堆疊起來的岩石十分壯觀

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再來會遇到迷你三瀑，相當可愛

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越往前走，視野越來越好，沿途杉木也越來越多

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大約4K處，有較大的坍塌，印象中比網路的照片坍塌的又更嚴重了，但經仔細評估後發覺原路基還在，路徑並沒有消失，還是可以安全地走過去

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過了大坍塌地，很快就抵達雙瀑匯流，這個瀑布最特殊的就是一座岩塊上竟然同時產生兩個瀑布，可以想見水勢有多強勁，才能造成如此可觀的景象，無論是飛奔而下的瀑布還是溪水的衝擊，都大大震撼了我

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真的太美了，隱藏在山中的瀑布秘境，無論是野營或是休憩，都非常的適合享受夏日的寧靜

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雙瀑匯流為西坑林道約4.5K處，再往後的路況就更險峻了，建議可以以這裡做折返點，那麼今天的秘境探索之旅就到這裡

瀑布 秘境 步道

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