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呆萌「黑面笑笑羊」陪你用餐！ 宜蘭最新打卡地標「黑RURU CAFE」 可愛療癒系必追景點再+1

聯合新聞網／ 旅遊美食編輯 曾楹純
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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世界上最可愛的羊出現在宜蘭！ 全台第一間笑笑羊主題咖啡廳「黑RURU CAFE」，遠從瑞士引進「黑面笑笑羊」，呆萌模樣可愛到讓人融化，現在到宜蘭遊玩不只有梅花鹿、水豚、羊駝，還有笑笑羊群能近距離互動，快找時間來宜蘭可愛地標景點打卡拍照吧！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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綠舞國際觀光飯店打造全新萌寵咖啡廳「黑RURU CAFE」，白色玻璃屋咖啡廳，外觀是簡約的清水模建築，室內以瓦萊黑鼻羊黑白配為靈感，裝潢以黑白時尚設計，園區引進5隻可愛的「瓦萊黑鼻羊」，一身白色毛茸茸配上黑麻麻的臉蛋，腳趾像套著黑襪，形成搶眼對比，而英國動畫《笑笑羊》就是根據黑鼻羊創造出來的卡通角色。

部落客宜蘭ㄚ欣提到目前試營運期間只能在圍籬外與笑笑羊互動，而中午12:00至13:00不會出來見客，在她分享的照片中，一張近距離特寫黑面笑笑羊臉部的呆萌模樣，網友打趣回應「幾乎看不見眼睛在哪，你也在找眼睛嗎？」

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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搭上笑笑羊的黑色魅力，「黑RURU CAFE」也刮起黑色旋風推出黑色系餐點，試營運期間僅提供三種主食，有BBQ手撕豬肉起司堡、蒜香漁夫風墨魚麵、經典炸雞雙拼等主食，而甜點則有馬卡龍、生乳捲可選擇，視覺、味覺都能盡情感受極黑魅力。從餐廳大片落地玻璃窗就能看到可愛的笑笑羊及田園四季美景，享用美食後，再到戶外區與笑笑羊互動，聽咩咩咩叫聲好療癒，整個下午就好好紓壓一波。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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黑RURU CAFE位於綠舞飯店對面，入口是商品店有販售麵包、蛋糕、咖啡、笑笑羊周邊商品，消費滿150元就可以入場與笑笑羊互動拍照，六歲以下免費入場，而試營運至10/30內用拍照打卡免服務費，最新還有「黑RURU CAFE」與「綠舞國際觀光飯店&綠舞日式主題園區」推出三天兩夜住房專案，包含飯店自助早餐及黑RURU CAFE午餐主食及飲品，更新體驗全新換穿大正精美服飾穿梭園區，立刻加入宜蘭新踩點旅遊計畫清單吧！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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黑RURU CAFE
電話：0963-757-908
營業時間：9:30~17:00
※熱食供應時間：11:30~13:00、13:30~15:00
地址：宜蘭縣五結鄉大眾六路365號 (綠舞飯店住客停車場對面)
※內用12歲以上低消250元，6~12歲低消200元，需酌收一成服務費，用餐限90分鐘
備註：有兒童椅、兒童餐具，牧草50元
粉絲頁：https://www.facebook.com/BLACKRURUCAFE
最新活動：https://reurl.cc/Qb9mpM

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宜蘭旅遊 笑笑羊 綠舞國際觀光飯店 黑RURU CAFE

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