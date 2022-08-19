連8天買指定品項第2杯0元！Mr.Wish x 你訂線上訂 必點飲品TOP3你喝過哪些？

夏日消暑小確幸，清涼手搖你Get了嗎？創新且料多的人氣水果手搖品牌「Mr.Wish鮮果茶玩家」，今夏與「你訂-線上點餐平台」聯合推出超下殺的夏日手搖祭，即日起至8/26凡使用「你訂線上點餐平台」於「Mr.Wish鮮果茶」WISH果茶訂點餐，即享「指定品項外帶自取第2杯0元」的超值優惠，優惠品項多達15款Mr.Wish熱門飲品買一送一，無需下載APP，只要在網路搜尋「你訂」即享點餐服務！Mr.Wish還貼心盤點深受消費者青睞的熱門飲品TOP3，動動手指，準備開喝！

圖／Mr.Wish提供

Mr.Wish必點TOP.3：百香QQ水果茶

曾於去年10月與「白爛貓」聯名檔期推出的白爛QQ水果茶，在今夏重新正名為「百香QQ水果茶」強勢回歸啦！酸甜的百香果搭配香濃芒果泥，再加入嚼感十足的椰果和白珍珠雙Q，大大提升了整體風味的層次感，果香再升級，咀嚼系手搖控必喝！

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Mr.Wish必點TOP.2：紅心芭樂檸檬

以清新的茉莉綠茶為基底，搭配嚴選高雄旗山紅心芭樂的「紅心芭樂檸檬」，桃粉色的紅心芭樂汁與紅綠相間的紅心芭樂果丁，口口都是滿滿的芭樂果肉！再加入清香檸檬提味，超爽口的組合一喝上癮，是夏日必喝的消暑飲品！

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Mr.Wish必點TOP.1：光果茶

長年銷售排行榜第一名的人氣飲品Mr.Wish招牌水果茶「光果茶」，飲品內料多達6種水果：香橙、鳳梨、百香果、檸檬、金桔、蘋果，配上清香熟成紅茶，水果與茶湯的完美融合，快趁著超殺夏日祭來Mr.Wish品嘗這不敗的清爽口味！

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