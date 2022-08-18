8月指定飲品買1送1！ 大苑子「覓蜜紅茶」上市「橙意滿滿」回歸，哈蜜瓜、香瓜「果茶系特調」都來一杯

新鮮水果與茶飲的美味碰撞持續上演，帶大家看看最新3家「果茶系」人氣手搖飲料，大苑子全新推出蘋果紅茶以及柳橙綠茶強勢回歸，拾覺SEEJOY TEA更讓哈蜜瓜與鮮奶茶的香濃特調產生新奇鮮滋味，而鶴茶樓讓新鮮香瓜與金萱青茶完美融合，都能喝到清爽果香加茶香。此外，大苑子8月份的指定檸檬系飲料買一送一優惠，手搖控們快來追！

大苑子

人氣鮮果茶飲手搖「大苑子」於8月中旬回歸「橙意滿滿」的柳橙綠茶，選用飽滿香甜的南非香吉士柳橙，加上尾韻能回甘的茉香綠茶，成為一杯超清爽、超涮口回購率超高的柑橘系茶飲。

更於8/22全新推出「青森覓蜜紅茶」，使用青森蘋果汁搭上古城錫蘭紅茶，喝得到醇厚紅茶、微酸香甜蘋果汁的黃金比例，每一口都是迷人滋味。

圖／大苑子提供

另外不可錯過的是，大苑子8月份每周都有不同飲品買一送一優惠，即日起至8/21是「芭樂檸檬」買一送一，自8/22起至8/31止則是「翡翠檸檬」買一送一，手搖控記下時間搶喝，需注意此活動採限店、限量販售，實際販售門市請以電話或現場詢問為主。

圖／大苑子提供

拾覺SEEJOY TEA

拾覺SEEJOY TEA新品系列有濃濃的特調奶味，故系列取名為「奶奶的哈密瓜」，現正強勢推出「哈密瓜拿鐵」，以濃韻特調比例的鮮奶茶，尾韻有獨特哈密瓜風味，成為一杯熱帶水果的拿鐵，清爽不膩；「哈密瓜芝芝」杯底放上一層拾覺招牌蜂蜜檸檬凍以及蜜桃果粒，以及鹹甜芝芝，再倒入現打的哈密瓜口味冰沙，一層層香甜水果口感，搭配出美妙滋味。

圖／拾覺SEEJOY TEA提供

鶴茶樓

鶴茶樓讓美濃瓜也變手搖再次回歸，「香瓜金萱青茶」以風味甘甜清爽的金萱茶為基底，加上現打新鮮香瓜，喝得到香瓜獨有的濃郁果香與甜蜜，更凸顯了金萱茶尾韻香氣。

圖／鶴茶樓提供

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