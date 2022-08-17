美濃瓜變手搖！ 鶴茶樓「香瓜金萱青茶」獨特濃郁果香　8／19期間限定回歸

要傾注多少熱情，才能將喜歡昇華成專精？「Bebop」由一群不能沒有冰淇淋的冰淇淋愛好者所研發，希望兼顧美味及健康，捨棄傳統冰淇淋中增添滑順口感的鮮奶油，以鮮乳、蛋、蔗糖、米、薏仁及初榨橄欖油或酪梨油等天然食材做基底，搭配香草莢、巧克力等不同天然風味成分，製作成更清爽無負擔的冰淇淋。

2022-08-12 09:05