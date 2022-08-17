美濃瓜變手搖！ 鶴茶樓「香瓜金萱青茶」獨特濃郁果香 8／19期間限定回歸
什麼？聽說美濃瓜也變手搖了！主打耐喝系茶飲的手搖品牌鶴茶樓，再次於今夏推出期間限定「香瓜金萱青茶」，以風味甘甜清爽的金萱茶為基底，加上現打新鮮香瓜，茶香與香瓜果肉結合，不僅襯托出香瓜獨有的濃郁果香與甜蜜，更凸顯了金萱茶尾韻的淡淡奶香，整體搭配和諧、順口，讓人一口接一口，停不下來。
鶴茶樓「香瓜金萱青茶」8/19強勢回歸，精選美濃瓜與金萱茶一起打成沁涼的小碎冰，每一口都吃得到新鮮果肉，香瓜的甜與金萱茶的香，消暑解渴，上次錯過了沒關係，這次鶴茶樓「香瓜金萱青茶」強勢回歸，快來沁涼一夏吧！
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