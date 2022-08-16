粉色系手搖！康青龍「買一送一」連續七天，Get兩款夏日蜜桃味新品
夏日炎炎，來杯手搖「消暑一夏」，但夢幻粉色系手搖你跟上了嗎？手搖品牌康青龍將於8/17推出「蜜桃寒天」、「粉桃寒天雪妮」兩款夏季粉色新品，康青龍APP會員於8/17至8/23連續七天，凡購買「蜜桃寒天」一杯，即可免費獲贈一杯超人氣「御香鐵觀音」一杯，快揪伴打卡Get今夏最夢幻手搖！
為歡慶蜜桃新品上市，創意水果茶飲品牌康青龍推出會員限定買一送一活動，APP會員於活動期間購買「蜜桃寒天」一杯，即可免費再獲得「御香鐵觀音」一杯，每人每天可領1張優惠券，最高獨享買七送七。
今夏康青龍推出粉色系新品「蜜桃寒天」及「粉桃寒天雪妮」，甜美的粉色系同時滿足視覺與味覺的享受。「蜜桃寒天」特製嚴選水蜜桃醬，保有蜜桃香甜氣味及細緻多汁的果肉，搭配寒天晶球與新鮮蘋果片，酸甜滋味結合多重口感，一口接一口完全停不下來！另一款「粉桃寒天雪妮」，同樣以特製蜜桃醬為基底，以口感更為細緻綿密的蜜桃雪妮配上清爽優格奶蓋，搭配多汁蜜桃果肉與人氣配料Q彈寒天晶球，一口喝下口齒間滿滿的濃郁蜜桃香氣，不僅沁涼消暑，吸睛指數百分百！
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