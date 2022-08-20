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和北極熊們酷涼一夏！GELATO PIQUE CAFÉ 新推「北極熊系列甜品」 可愛到捨不得吃

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／GELATO PIQUE CAFÉ提供
圖／GELATO PIQUE CAFÉ提供

台日高人氣可麗餅專賣店「GELATO PIQUE CAFÉ」在今夏推出「北極熊系列」甜點與飲品，「北極熊可麗餅」使用香甜芒果鮮奶油可麗餅，配上可愛爆表的北極熊造型牛奶冰淇淋，牛奶香混合著芒果果肉，再淋上清爽酸甜的芒果百香果醬，搭配麥片的酥脆口感，可謂是可愛又好吃的神仙甜點；「北極熊冰淇淋」是用兩球香濃牛奶冰淇淋做成北極熊的頭和身體，再以酥脆可口的巧克力脆球當成眼睛與鼻子，耳朵及嘴巴則使用白巧克力來做裝飾，同時創造視覺與味覺的雙重饗宴；「北極熊漂浮氣泡飲」選用讓人視覺降溫的水藍色檸檬氣泡飲，加入口感豐富的椰果，最後再放上一球超可愛的北極熊造型牛奶冰淇淋，冰涼的檸檬汽泡水上漂浮著冰塊，如同北極熊在冰上遊玩，融化後的冰淇淋帶有柔和甜味，緩和了氣泡水帶來的刺激口感，原來消暑這麼容易！

圖／GELATO PIQUE CAFÉ提供
圖／GELATO PIQUE CAFÉ提供

此外，GELATO PIQUE CAFÉ 於四月底開售全台獨家「可麗餅專用粉」，還不吝嗇傳授創意可麗餅製作步驟，自己動手做，有趣又好吃！全新推出瓶裝的小熊造型可麗餅粉，外型可愛、萌感爆棚，送禮自用兩相宜，在家也能吃到像外面賣的美味可麗餅！

圖／GELATO PIQUE CAFÉ提供
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