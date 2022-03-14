春遊到海邊玩！台東「5大必去人氣海景」，1日快閃沒問題

即將來到許多人最期待的春季，代表新氣象的開始，也因為疫情趨緩與防疫控制得當所賜，不少熱門景點一到假日就人滿為患。台東也不例外，這回UDN小編特地整理「台東必去五大人氣海景」，不論超Chill看海或美拍打卡統統都可以，更狂的是一台車或一部機車，一日遊暢玩沒問題！

三仙台

位於靠近台東北處成功鎮的三仙台，是傳說擁有太陽神、海神、大地神與三仙加持的祈願島嶼，本質是由珊瑚礁海岸與小島組構而成，且因海水侵蝕成為了一處特別的離岸島，也因為如此特地建造了「跨海步橋」，長度近400公尺與特殊設計的八個拱橋連結而成，再搭配翠綠的海洋與湛藍的天空，彷彿置身「奇幻天堂路」超Chill，不少人亦會停留至傍晚，捕捉美不勝收的夕陽晚霞。值得一提的是，每日開放時間從早上八點半至下午五點，停車需依車型收費15至200元不等，另外，一樣在成功鎮不遠處，還有知名的「成功豆花」可以吃豆花降溫一下！

地址：台東縣成功鎮基翬路74號

圖／萊點特別攝影

圖／萊點特別攝影

都歷海灘

被廣大網民好號稱「天空之境」的都歷海灘，聞名的是其特殊平緩退去的海浪，賦予海邊旁如鏡子般倒映的身影，再配上陽光灑下的風光明媚與海景，說是絕美也不為過。值得一提的是該地位於公務衛生掩埋場附近，目前一般汽車無法直接驅車進入，需停在路邊，再步行約300公尺前往。

地址：位於「台東縣成功鎮衛生掩埋場」旁

圖／萊點特別攝影

圖／萊點特別攝影

富山漁業資源保護區

提到海景，一定不能忽視的是富山漁業資源保護區，它是一處杉原潮間帶，天氣晴朗時在保育區內可以親眼目睹生態豐富的魚蝦貝類等海洋生物，一眼望去超療癒的蔚藍海洋，絕對是美拍或親子共遊的好去處。目前採保育區收費制，一般全票為一張50元，優待票則為20元。值得注意的是，因為是保育區，切記不要任意丟石塊或垃圾破壞珊瑚礁等海洋資源喔。

地址：臺東縣卑南鄉富山村杉原20號

圖／IG網友蔡QQ 큐큐授權

加路蘭遊憩區

加路蘭遊憩區，原先是志航基地機場時的廢棄土置場，但經由風景管理處的整治搭配一些特別的裝置藝術地標，直接搖身一變成為熱門的遊憩區，因位置相對其他海景較為高聳，拍起的海景就像是鳥瞰一般，非常恢宏寬大，過去也會定期舉辦手創市集，吸引不少文青旅客前往，號稱兼容自然與藝術的海岸景觀。

地址：位於「台東縣臺東市富岡漁港」往北走1公里

圖／萊點特別攝影

小野柳

位於台東富岡漁港北邊海域的富岡地質公園，因為地形跟岩石類型跟北關野柳相類似，所以又被稱為小野柳，同時也是東部海岸規劃非常完整的海景據點之一，有專門的遊客中心，露營區、專賣店與海景步道等，且能遠眺綠島與船隻。尤其特殊豆腐岩、蕈狀岩等岩石也非常適合美拍，夜間甚至有機會看到寄居蟹等豐富的海洋生物喔。

地址：台東縣臺東市松江路一段500號

圖／IG網友ˣⁱᵃⁿᵍ ˣⁱᵃⁿᵍ 授權

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