觀浪、餵鹿、划獨木舟！ 充實的宜蘭兩日遊 遠離都市塵囂首選

跟著 小腦袋的旅行🧳 於 2020-05-02 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 6 個景點，其中包含 北關海潮公園、慶和橋津梅棧道、斑比山丘。 這兩天，會很充實！

第 1 天

北關海潮公園 | 1 小時

從開始的步道，慢慢走進森林，接下來就是一線天，再沿著海岸，看著浪花，吹著海風，遠離都市塵囂，放慢腳步，享受人生。

慶和橋津梅棧道 | 40 分鐘

廢棄工業風天空橋，半鏤空的橋面，可以直接透視看到河面，嗯～懼高的人要有點心理準備，有點可怕😰不過多走幾步很快就適應了，甚至希望棧道能再長一點，走在上面望著四周綠地，很愜意。途中，還有一個平台，有簡單伸展筋骨的設施，遠眺高山白雲做些放鬆的運動，是週末必備。

斑比山丘 | 35 分鐘

不需要再飛到日本奈良，宜蘭就有梅花鹿可以看了！這個是臨時起意增加的行程，所以現場等候了大概20分鐘，傍晚來，也沒那麼曬，第一次聽到梅花鹿撒嬌要食物的聲音還以為自己聽錯，因為也太可愛太秀氣了吧，一點都不像這種中大型動物會發出來的聲音，好有趣，再往裡面走一點，有個小山丘，可以躺一下打個盹兒。

宜蘭民宿水岸恬園 | 1 小時

7個人就可以包棟！是不是會覺得一定會很貴，不！超便宜！一個人$1200有找！而且整棟民宿在check in之後就是你的了，再大聲都不需要擔心會吵到鄰居，因為最近的鄰居也要走上一小段路才會到。民宿有搭配的烤肉廠商，需前一天電話預約，入住時，食材器具即配達，不足或是想要更多元菜色的話，車程不到10分鐘即有全聯、手搖店，民宿提供麻將桌、卡拉ok、烤肉爐、桌遊、腳踏車，應有盡有，到隔天退房完全不需要擔心會沒事做，房間寬敞，還有兩扇大窗可以享受自然風光，低成本玩宜蘭的好選擇！

第 2 天

一起划-東澳(B) 烏岩角獨木舟 | 5 小時

為了參加4:00集合的拂曉團，頂著濃濃睡意，3:00就啟程！現在雖然是夏天，太陽露臉前還是頗涼，更別說海水了，有防寒衣的朋友們，帶著吧！雖然他們也有提供水母衣和溯溪鞋，穿自己的就是舒服～風浪有點大，一下海馬上濕透，接下來就是瘋狂划，划呀划，不然很快就會被浪推回岸上，熬過這一小段，接下來就輕鬆許多，建議每艘船搭配一個男生或是平常有在運動體力比較好的人，因為你可能很快就會虛脫或是暈船就地開始餵魚，所以前一天真的不要玩到太晚，或是先服用暈船藥，不然很容易錯失一整趟美好的海景。 在海上飄呀飄，無憂無慮，很像躺在搖籃床，停下來休息的時候一不小心可能會睡著呢！大約50分鐘後，海蝕洞就在眼前，遠看、近看、到划進划出的風景不盡相同，划起來也特別有挑戰，要很仔細聽從教練指示，因為裡面的海流較大，很容易觸壁或是被打翻，所以要特別小心！我們是動力艇拉回，瞬間覺得，慶幸沒有選自己划回，每個人都體力透支，真想一秒躺回床上！累歸累，沿路風景壯觀，一邊汪洋大海一邊山壁，鬼斧神工的大自然，只有親自體驗親眼所見才能體會的！

宜蘭民宿水岸恬園 | 3 小時

民宿老闆人超好！說下一組客人下午才會到，叫我們慢慢來沒關係～回來盥洗再補個眠，享用民宿早餐，過午之後返回台北溫暖家家！

延伸閱讀：遠離都市塵囂的第一首選 — 宜蘭

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