開箱全新開幕平價精緻燒肉！超豐富高檔牛豬拼盤 特色自助吧無限暢飲

爽吃燒肉的季節又來啦！今天要來吃吃看這家全新開幕的「一底夯燒肉專賣」，一底夯是一直烤的意思，是知名的五鮮級火鍋所打造的全新品牌，全台第一家旗艦店就設在高雄鳳山，在之前感受了他們火鍋旗艦店的魅力之後，我也對這家燒肉店能有什麼樣的表現感到相當期待，今天就一起來開箱看看吧！

交通資訊

「一底夯燒肉專賣」位於鳳山寶陽路，牛寮重劃區內，前鎮草衙與小港桂林之間，可以搭乘捷運「前鎮高中站」轉乘紅11路公車於「南成里站」下車步行280公尺(3分鐘)即可抵達，騎車或開車還是比較方便些，門口設有停車位，附近的重劃區道路非紅線處也都可以停車。

店家環境

從門面可以看出，這間「一底夯燒肉專賣」是與「五鮮級鍋物專賣」在同一棟建築內，外觀相當穩重而時尚，個人覺得他們的設計真的是越來越進步了呢！門口也有當期的活動可以參考哦！

走進建築內為玄關空間，設有接待處和等候座位區，在人潮眾多時，可以先在此登記等待，也不用在外面日曬雨淋，算是蠻貼心的。

另外一側為五鮮級火鍋的候位接待區。

內用空間很大，以鐵灰色等質感色系組成，搭配大理石紋路的桌面，感覺就是在高級餐廳用餐，座位皆以四人座為主，中間設有一烤爐，桌面的空間還算蠻大的，座椅相當舒服，座位的運用也不會太擁擠，讓坐在內側的人也很方便可以出入取餐。

座位區的側邊還有衛生紙、濕紙巾、一次性手套、牙籤，包裝都設計得很有特色，尤其是衛生紙，做得超像競選廣告，令人莞爾一笑。

金剪刀和烤肉夾子，有看到嗎？夾子平放的狀態是懸空的，這樣放在桌上也不怕不衛生。

側邊廚房分別有「發肉MEAT」、「讚嘆SEAFOOD」、「得來SOUP」等諧音梗看板，分別對應不同的出餐區，店內還有不少這樣的指標，不由得讓人佩服他們的創意。

自助吧內容

無限取用的「自助吧」位於所有座位的中間區域，這樣不管哪側取餐都相當方便，分別有小菜、甜點、巧克力噴泉、飲料機、咖啡、冰淇淋、沙拉、醬料等區域，還算蠻豐富的。

「醬料區」的選擇相當多，有20種以上，甚至有許多沒看過的特色調料都讓人想試試看，例如十三香、巴黎卡非醬、西京味噌等應該都不常見，如果有選擇障礙，也可以依照店家看板上的建議來搭配。

「沙拉區」也有許多選擇，提供給愛吃蔬菜的朋友，可以自行隨意搭配出喜愛的口味，另外也能拿來製作生菜包肉。

「開胃小菜」提供三種選擇，用玻璃罩蓋著衛生第一，想吃再打開就可以，看起來是以醃漬物為主。

旁邊還有台式甜點「菜燕」，這個我超愛吃，等等一定要多拿幾塊。

特別要提的是「飲料機」，除了有常見的氣泡飲料與咖啡機外，第一次看到這種用電腦螢幕操控的飲料機，且居然擁有義豐冬瓜茶、黑面蔡楊桃汁、百家珍梅子醋、明果白玉荔枝等知名飲料，只要點一下就會幫你在杯子內裝取適當的量，也減少了接觸風險，真的超厲害。

冰品區右側的「冰沙機」也有許多種特色口味，優酪思果冰沙和阿華田冰沙，另外還有美粒果的蘋果冰沙和水蜜桃冰沙。另一側是非常少見的「韓式冰淇淋機」，可以自行擠出美味的霜淇淋，再到旁邊搭配料，做出屬於自己的繽紛口味。

配料一共有12種，如果不知道怎麼調配，一樣看上面的指示就行。

最後是「巧克力噴泉」，真的很久沒看到了，旁邊提供棉花糖，先拿竹籤串起來，淋上巧克力後迅速冰鎮，就變成外脆內軟的巧克力棉花糖，推薦一定玩玩玩看。

菜單

菜單分別以豬肉、牛肉、海鮮、雞肉、熟食、酒來分頁，圖文並茂，不時會有一些有趣的餐點名稱，會讓人很想點點看，而這些看不懂命名的部份也都會有文字詳細解說。

飯前小菜

一開始服務人員會先倒「白玉湯」給我們品嚐，使用豬骨搭配白玉蘿蔔相當美味，類似黑輪攤的湯，可以再加點芹菜和胡椒粉，會更加美味哦！

額外招待的小菜「涼拌洋蔥」每桌都有，吃起來爽脆清甜。

自己裝的三樣小菜也是相當開胃。

滿滿的一盤沙拉，想吃多少就吃多少。

飲料我個人超推薦義豐冬瓜茶，是非常濃郁的滋味，跟我們去現場買的味道幾乎一樣，其他如黑面蔡楊桃汁的風味也不錯，能夠在這邊都喝到實在是很開心呢！

醬汁也已經調配完畢，準備開吃！

一底夯燒肉餐點介紹

接著餐點陸續送上，擺得滿滿一桌，看起來相當壯觀呢！

愛裸奔的蝦蝦

「愛裸奔的蝦蝦」一份共有8尾的蝦，身體的部分已經幫你剝好了，這就是「裸奔」的由來了吧！這樣在烤好之後就可以直接吃，完全不沾手，在烤的途中，也可以根據個人喜好涮上自己喜愛的醬汁哦！

野生智利鮑魚

「野生智利鮑魚」是以切片的形式登場，旁邊還附上殼證明是一整顆的，切成薄片雪白的鮑魚肉還蠻好烤的，吃起來口感脆彈美味，可以先感受一下原味，再沾醬品嚐哦！

巨型扇貝

「巨型扇貝」在後面的乾冰特效中登場，一份三顆，每一顆都有夠大，直接連殼上網一起烤是最佳的方式，烤好之後的裡面湯汁簡直是精華，扇貝肉也鮮甜美味，超級好吃的。

少女的蝴蝶袖

「少女的蝴蝶袖」這名字還真有點浪漫呀！其實是指雞肩關節下方部位，算是今天比較少見的雞肉料理了吧！烤好之後的外皮酥香，內部雞肉軟嫩，味道也很不錯呢！

法式極品厚切豬排

「法式極品厚切豬排」為帶骨里肌肉，這應該又稱為戰斧豬排吧！主打的就是那厚度，在烤完後外交內嫩，色澤超好看，而且入口還能帶著肉汁，真不愧為極品的料理了。

伊比利豬肋條

「伊比利豬肋條」起源於西班牙，也是相當高級的豬肉，選用肋骨之間的精肉，帶有筋膜且吃起來富有嚼勁，事先醃漬過所以越嚼越香。

接下來要介紹的是這次的頂級牛豬雙拼盤，想多吃點，點這兩盤就對了。

老饕伊比利豚肉拼盤

「老饕伊比利豚肉拼盤」有伊比利豬梅花、豬梅花、豬五花三款，雖然都是豬肉，但光從外觀與色澤看起來就很不一樣。

「伊比利豬梅花」位於肩胛部位，烤製後香氣四溢，肉質軟嫩。「梅花豬」為油花縱橫的肩胛肉、「豬五花」位於腹部、油脂豐富，兩樣的口感都相當不錯，尤其以我個人喜愛吃有油花的肉品來說，實在太棒了。

頂級牛小排牛肉拼盤

「頂級牛小排牛肉拼盤」有極品無骨牛小排、全修霜降牛、美國板腱三款，看起來也擺盤精美，各具特色。

「極品無骨牛小排」位於肋脊部位，肉質細緻，滋味香醇。「美國全修霜降牛」則位於胸腹部位，口感鮮甜美味，「美國板腱」位於肩胛骨內側，脂肪的部分較少，所以吃起來口感更為紮實有嚼勁，這盤算是對比相當鮮明的牛肉，個人也很推薦哦！

單身貴族牛舌

看到「單身貴族牛舌」登場，當然要來做一道蔥鹽牛舌啦！旁邊也很貼心的附給你一碟蔥鹽了，肉片選用牛舌尖部位，不用烤太久就可以品嚐，口感鮮嫩脆彈，搭配蔥鹽就有刺激又豐富的調味，吃起來真的非常滿足。

接著服務人員送上了兩個珠寶盒，打開後乾冰不斷冒出，甚至連要吃的餐點都看不清楚，充滿視覺效果呢！

飛天遁地翼板牛

在乾冰退去後，「飛天遁地翼板牛」便現身了，這名字聽起來超厲害，一整條的牛肉選用肩胛部位，方便一次烤製，肉身有稍微切開，快烤好的時候再拿剪刀剪成小塊即可，稍微灑點鹽就可以品嚐，由於油花分布均勻，吃起來的口感軟嫩厚實，相當美味。

SRF極黑和牛腹心肉

「SRF極黑和牛腹心肉」是第一次看到，據說是日本和牛和安格斯牛肉的混合種，所以身兼和牛的豐富油花與安格斯的肉質，瘦肉與油脂的比例也非常均勻，再烤製後口味相當濃郁，直接品嚐就非常好吃，個人也非常喜歡耶！

一底夯燒肉過程

這邊也來介紹一下烤肉的部分，這邊都需要自助烤肉，所以最好有一個會烤的人顧著，一次烤適當的量，邊烤邊吃，才能品嚐到剛出爐的美味，畢竟這也是一底夯的真正意思嘛！

光靠肉上的油脂就能快速烤肉，不過因為烤爐的火力還蠻強的，所以也要持續注意，不要不小心烤焦就浪費了。

不定時服務人員也會來協助換網，所以不用擔心越烤越黑的問題。

在烤好後可以先品嚐一塊原味的，第二塊在開始沾醬品嚐，這樣就可以品嚐到不同的風味。

除了直接品嚐，也可以夾在生菜內，做成生菜包肉的韓式吃法。

飛天遁地翼板牛就是他們菜單封面的菜色，實際現場看還是挺震撼的。

法式極品厚切豬排肉感十足，是個人今天最喜歡的餐點之一。

一底夯拌飯

在用餐途中眼尖還看到了打卡就送「一底夯拌飯」，趕緊打卡一波來看看是什麼東西，看起來是類似裝鰻魚飯的盒子，裡面有蔥、蒜蓋在白飯上。

這道料理是服務人員會協助製作的，首先倒入醬汁，在一陣不斷攪拌過後即完成，吃起來味道很香，甚至可以用甜來形容了，我覺得還蠻適合搭配燒肉的，在擺上剛烤好的燒肉，也可以製作成屬於自己的專屬丼飯哦！

飯後甜點

飯後甜點「菜燕」，簡單又好吃。

「巧克力棉花糖」，我們做得還蠻好看的吧！

「韓式霜淇淋」今天是香草口味的，奶味很濃郁，我覺得這個也超好吃，雖然我擠得不是很好看，不過也靠配料掩飾過去了，還不錯吧！

初次品嚐「一底夯燒肉專賣」，有許多讓人驚喜的亮點，用餐環境舒適，餐點的呈現相當精緻，味道相當具有水準，真的有不輸市面上知名燒肉店的感覺，細節上也相當注意，即使是在飲料、冰品也有不少亮點，而自助吧最令人詬病的衛生問題，我今天的觀察下來也都保持得很乾淨，服務人員再換網、收盤都蠻勤快的，目前開幕活動有滿千送百，當月壽星還招待一份玫瑰豬，還蠻推薦大家來試試看的哦！

一底夯燒肉專賣 寶陽店

｜門市地址｜高雄市鳳山區寶陽路236號(看地圖)

｜營業時間｜17：00～02：00

｜連絡電話｜(07)796-5721

｜交通轉乘｜捷運「前鎮高中站」轉乘紅11路公車

於「南成里站」下車步行280公尺(3分鐘)

｜臉書專頁｜一底夯燒肉專賣-品牌本部

文章來源：阿捷的打飯班 FB：阿捷的打飯班 旅遊&美食分享

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」