潛水證照、Fun dive一次享受，「4間澎湖水肺潛水店」大評比

澎湖水肺潛水店家主要提供針對無經驗者的體驗潛水、潛水證照課程、Fun Dive 等，然而受地形影響，多以岸潛為主，常見的潛點有鎖港杭灣、山水港等，夏天即期，快來為即將到來的夏天作準備吧！





1.日日潛水

圖 / 日日潛水

圖 / 日日潛水

🏠地址：澎湖縣馬公市鐵線里68-2號

💸收費：浮潛 $800／人，體驗潛水 $2,700／人

🕰營業時間：預約制

一踏進日日潛水，滿滿的海洋生物佈景、潛旅地圖和潛旅影片，讓人非常期待潛水。下水前教練會進行基本解說，且說明完後會進行隨堂抽考，確定所有人都在狀況內。這次體驗潛水在澎湖杭灣的海底郵筒，費用包含一張可寄往世界各地的海底明信片。教練在水中還會指導拍照姿勢，最後成品超滿意！潛水結束後會貼心附上茶點，和一張澎湖體驗潛水證書，儀式感十足。





2.稻荷潛水

圖 / 稻荷潛水

圖 / 稻荷潛水

🏠地址：行程集合點：馬公第二漁港

💸收費：體驗潛水套裝 $4,200／人，Fun Dive 南方四島船潛套裝 $5,500／人

🕰營業時間：預約制

稻荷潛水於澎湖本島的集合地點為第二漁港，不論是想來澎湖體驗哪個項目，稻荷潛水都有規劃獨具特色的套裝行程服務，讓你可以一站式完成。「Fun Dive 南方四島船潛」行程，台灣國際級的潛點，解鎖不一樣的澎湖；稻荷潛水甚至還有推出「海島露營」行程，夜宿將軍嶼、夕陽SUP、夜間潛水等，享受打開帳篷就是海的美景，適合懶人的旅行，花錢，躺著享受。





3.PADI興仁潛水

圖 / PADI興仁潛水

圖 / PADI興仁潛水

🏠地址：澎湖縣馬公市烏崁里128號之25

💸收費：體驗潛水 $2,500，Fun Dive $2,200（1隻氣瓶+輕重裝+導潛）

🕰營業時間：預約制

在興仁潛水考潛水證照，三天的考證課程一點也不馬虎，學科課與實際海訓的課程都非常紮實。Fun Dive 出發前教練會使用簡報介紹潛水須知，著裝完畢便可搭乘店內的貨車前往下水點。PADI興仁潛水的經營理念令人憧憬，店家時常舉辦淨海活動，也創立潛水群組，或是舉辦不同地區的潛旅，讓更多人一起加入潛水的世界。





4.海洋途徑

圖 / 海洋途徑

圖 / 海洋途徑

🏠地址：澎湖縣馬公市雞母塢170號

💸收費：體驗潛水 $2,800，Fun Dive $1,250 / 1支，船潛 $3,600

🕰營業時間：預約制

澎湖潛水點火焰山，可以瀏覽海底玄武岩奇觀並觀察小斷層生態，踢往潛點前有點小浪，教練會貼心詢問是否需要協助，整趟旅程都在驚嘆於教練的好眼力，許多平常潛水不會注意的小生物，如海蛞蝓、稻稈蟲，眼尖的教練都能立刻發現並利用手電筒指引觀察。結束後還備有熱茶與點心，實在太貼心。平常練就辨識小生物的能力，海洋途徑的教練都是海洋小生物活圖鑑。





以上為本次澎湖潛水推薦，七分之二的探索特派神秘客親自體驗了 4 家澎湖水肺潛水店。每間澎湖潛店都有各自的特色及主打不同系統的水肺潛水證照課程，必且造訪澎湖，除了潛水之外，好好享受海島的的生活也是很重要滴！陽光、沙灘，還有海邊的老船長。快在夏天到來之前，為平常努力生活的自己安排一場青春涼爽的澎湖潛水之旅吧！

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