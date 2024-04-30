必吃肉燥飯幸福湯！ 分享10間屏東市美食小吃.屏東老字號排隊美食推薦

每到周未假日就是Ann和榜哥帶著蔬果姐妹出遊玩的快樂時光，但3月底的周末中部以北都濕濕冷冷，於是我們就決定要避開雨區，直接殺到我們很陌生的屏東市，而這一趟遊玩因為檸檬妹被月桂姐帶出場去南投玩，所以這次我們就是帶著玉米姐姐以及阿珠姐來到屏東市區吃喝玩樂，也真要說！屏東人好熱情，屏東市區也太多好玩的地方了吧！

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屏東市舊稱為阿猴，「阿猴」的由來，應該是由平埔族的音譯翻成漢文，在屏東公園內還保有著城門叫做”阿猴城門”，而屏東市也是屏東縣人口最多的行政區，也是台灣人口第三大的縣轄市(僅次於竹北市以及彰化市)。這一次就來看看我們這一家在屏東市區吃吃喝喝那些屏東美食/屏東小吃呢？

阿秀小吃部牛肉麵

來到屏東的第一站我們就先殺到阿秀小吃部來吃牛肉麵，用餐時間生意真的好的誇張，店內店外就是擠滿了人潮！

來到阿秀小吃部牛肉麵，有空位可以自行先入座，如果沒有位子可以請服務人員協助安排，入座之後會有服務人員直接過來幫你點餐，麵類品項清楚明瞭的顯示在牆上；點好之後，服務人員會給你一個號碼牌，這是用來排隊去點滷味小菜用(會叫號)。輪到去點滷味小菜後，自己要記下滷味小菜的價格，最後吃飽後才去結帳。

這天我們點了牛肉麵(大)、麻醬乾麵(小)，滷味小菜等，真心推薦來這一定要點他們家的醃黃瓜，有點辣度很開胃，不少人還會外帶回家，太晚來還會吃不到這好吃的醃黃瓜。而牛肉麵、麻醬乾麵的麵體可以選手工麵或是細麵，我們是點選手工麵，Q彈度很不錯！

阿秀小吃部牛肉麵

營業時間：10:30-14:00 17:00-19:30(每周一公休)

營業地址：屏東縣屏東市光復路388-2號

傘兵旗魚黑輪

位在光復路上的傘兵旗魚黑輪營業時間一到就可以看到不少饕客來買他們家好吃的旗魚黑輪，我們夫妻倆就是被人潮給吸引過去！

傘兵旗魚黑輪可內用或是外帶，他們除了賣炸的黑輪外，還有賣各式各樣看起來都很好吃的關東煮，但這天我們因為剛吃飽所以只買了炸的旗魚黑輪跟黑輪片來吃，真的要說，他們用料超實在且價格很親民，我們還很幸運可以看到老闆在一旁現場製作旗魚黑輪呢！很可惜關東煮系列這次我們沒能品嘗到，有機會Ann和榜哥可還會去吃看看他們家的關東煮。

傘兵旗魚黑輪

營業時間：12:00-18:00

營業地址：屏東縣屏東市光復路207號

營業電話：0982-711020

詹記屏東肉燥飯幸福湯

詹記屏東肉燥飯幸福湯用餐時間不論內用外帶就是要花時間等候，我們那天前往用餐還特意避開了熱門的用餐時間去吃，但還是很多人！

這天我們點了肉燥飯(大碗小碗)、幸福湯、乾麵線、燙豆芽菜、貢丸等，真心推薦來到詹記屏東肉燥飯幸福湯一定要點幸福湯，內有虱目魚皮、魚肉、蛤蜊、丸子等，湯頭有用薑絲、蔥花來壓海鮮的腥味，味道豐富感層次感真的很不錯，真的必點。

肉燥飯的肉燥是鹹甜鹹甜的，而米飯又很Q香；豆芽菜也是店家極力推薦的，食用前一定要攪拌均勻，喜好味道重的朋友可以撒上胡椒來提味喔！

詹記屏東肉燥飯幸福湯

營業時間：10:00-14:00 17:00-20:00(每周一公休)

營業地址：屏東縣屏東市博愛路26號

營業電話：08-732-2190

秋林牛乳大王

秋林牛乳大王算屬地老字號的冰果店，有賣當季新鮮水果、果汁牛乳類、冰品類、水果切盤以及茶類飲品，餐點的選擇真的非常非常多，多到會讓人不知道要怎麼點選。而牆上掛的菜單，也真的很有復古風，記得這黑板是不可以碰喔！

這天我們在秋林牛乳大王點了一杯木瓜牛乳、一碗水果冰加珍珠，真的要說這冰品一個人吃是絕對吃不完，需要大家一起分食來吃來能完食。水果冰內的水果有西瓜、蓮霧、木瓜、香蕉等，用料很實在，刨冰的還會淋上不會太甜的糖水，整體來說是我們很推薦大家來到屏東市區一定要來品嘗的冰店喔！

秋林牛乳大王

營業時間：11:00-22:00

營業地址：屏東縣屏東市信義路28號

營業電話：08-733-9299

郭家愛玉冰

來到屏東夜市內走跳口渴來想喝飲品，那就要來百年老店的郭家愛玉冰吃喝一下囉！

郭家愛玉冰的品項選擇很多樣，而我們晚上在夜市吃了一碗仙草愛玉冰之後，隔天準備要離開屏東又在去買個兩杯檸檬愛玉在車上喝。但真心要說冰冰的喝比較好喝，冰塊溶了就略顯味道很淡。

郭家愛玉冰

營業時間：09:00-19:00

營業地址：屏東縣屏東市民族路38號

福記餛飩

位在屏東夜市巷弄內的福記餛飩，在屏東市區內也算屬老店，因為是百年老店！會直接把福記餛飩放在口袋名單內，最主要是Ann我想要來吃看看炸餛飩。福記餛飩用餐空間不算大，從店門口進去，離開可以選擇從後門離開，餐點都在牆上直接跟服務人員點餐，小菜在冰箱內點餐後先自取，因為餐點上完後會直接先收錢。

這天我們點了一份炸餛飩以及一碗蘿蔔麻醬麵，炸餛飩的內餡主要是韭菜，沾著番茄醬來吃真的爽脆又不會讓人覺得很油膩；而蘿蔔麻醬麵還會附贈一碗清湯，蘿蔔麻醬麵算清爽型，但我們全家人都很喜歡，芝麻香氣十足的麻醬配著Q彈度剛剛好的麵以及鹹度有味的醃蘿蔔一起吃，真的很值得二訪。

福記餛飩

營業時間：10:30-20:30(周一周二公休)

營業地址：屏東縣屏東市興市巷83-1號

營業電話：08-765-5642

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王朝香菇肉羹旗魚羹

位在屏東夜市(市場)內的王朝香菇肉羹旗魚羹也是可以看到不少在地人都會騎車進來買來吃的小吃美食喔！晚到你還會吃不到，別傻傻地以為夜市就是會營業到很晚。王朝香菇肉羹旗魚羹餐點選擇也很多樣，有香菇肉羹、旗魚羹、米粉(麵、飯)羹、炒麵、蛋炒飯、炒米粉等。

這天點了一份蛋炒飯、一碗旗魚羹，真要說這兩樣Ann我都好喜歡！雖說炒飯不是粒粒分明，但很香很Q很對味；而旗魚羹是用高麗菜當基底去熬煮，算屬清爽型的羹湯，旗魚丸子很Q彈，若有機會我一定要去品嘗看看香菇肉羹。

王朝香菇肉羹旗魚羹

營業時間：10:30-19:30

營業地址：屏東縣屏東市民族路25號

營業電話：08-766-2068

新園汕頭火鍋

來到屏東夜市又怎麼錯過人氣超夯的新園汕頭火鍋呢？！真要說好在我有事先訂位，要不然營業時間一到，饕客們不一會兒就會爆棚。新園汕頭火鍋的公休日以及訂位資訊等可要記得去他們的FB粉絲專頁查詢。

來到新園汕頭火鍋入座後，店員會來問要點選什麼肉類以及青菜(高麗菜、大陸妹)的份量等，其他的火鍋料、海鮮、菇類等都要到冰箱那自取，飽餐一頓後老闆才會計價收款。

這天中午才這用餐，我們只有點選一份霜降牛肉、一份松阪豬肉以及一份高麗菜，湯頭是清淡有味且用了不少的小蝦米熬煮，真的很順口好喝；豬肉跟牛肉的肉質也還算不錯；但新園汕頭火鍋主要的靈魂可是他們家的沙茶醬喔！

新園汕頭火鍋

營業時間：11:30-14:00 17:00-23:30(公休日要參考FB)

營業地址：屏東縣屏東市興市巷13號

營業電話：08-732-3547

陳記番薯糖冷凍芋

陳記番薯糖冷凍芋若遇人多採買時可要花點時間等候！來到屏東的第一天晚上逛夜市本來就想買來吃，但要等上40分鐘，就想說隔天中午再來買來吃。

陳記番薯糖冷凍芋的番薯糖有分大小份，地瓜算軟綿，裹上甜而不膩的麥芽糖來吃不論是熱熱吃還是冰鎮後來吃都很不錯！但若能煮就一點更入味會更加分。

陳記番薯糖冷凍芋

營業時間：11:00-午夜

營業地址：屏東縣屏東市民族路36號

營業電話：08-732-3547

一碗豆腐

位在屏東縣立田徑場旁的一碗豆腐，想不到小小的攤位上，營業時間一到就可以瞬間客滿，也有不少人是選擇外帶在一旁的公園享用。

一碗豆腐有分內用單跟外帶單，餐點選擇有臭豆腐、白玉臭豆腐、玄玉豆腐、豆花等，準時下午2點半營業。

這天我們點了一份臭豆腐以及一份玄玉豆腐，整體來說我比較喜歡玄玉豆腐，豆腐口感較乾，算屬酥脆配再裹上了芝麻、花生、煉乳，下午當個點心來吃真的很不錯！而臭豆腐則是醃製的蘿蔔泡菜味道很夠，配著沒什麼味道的豆腐來吃算幫臭豆腐加分不少。

一碗豆腐

營業時間：14:30-22:00(周三公休)

營業地址：屏東縣屏東市濟南接2-6號

營業電話：0916-199-318

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Ann和榜哥推薦分享了以上這麼多家在屏東市區我們品嘗過的小吃美食，其實還有很多家我們沒品嘗到，像是我很想吃的歸來肉圓、民族夜市𩵚魠魚焿、鼎億肉燥飯等等，當然屏東市區也有很多景點，像是我們走訪過的職人町、屏菸1936文化基地、孫立人將軍行館、勝利星村創意生活園區等等，真的太多太多，而這次我們來到這是有過夜喔~我們住在屏東夜市附近的鮪魚家族飯店-屏東館，大家快快找時間來屏東市區吃喝玩樂吧！

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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