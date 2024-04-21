浪漫四月天！高雄粉紅花旗木盛開 寶來不老秘境泡湯嚐美食
【旅奇傳媒/編輯部報導】花團錦簇迎風搖曳，當陣風吹過花瓣如細雨紛飛，這是東高雄每年3月至4月間，花旗木綻放季節的粉紅浪漫美景。為讓遊客享有完整泡湯賞花遊程，市府觀光局與六龜觀光休閒協會共同合作，即日起至5/30止，每週三、四、六夜間推出「夜尋蘇羅婆59生態秘境」，及每週二、五、日下午推出「美輪山健康步道」導覽遊程。
遊客只要到寶來不老溫泉合作店家住宿泡湯，即可免費參加導覽遊程，相關訊息可參考報名連結，還可獲得優惠店家折扣、DIY手作體驗及在地名產伴手禮等好康，喜好生態旅遊的遊客可揪團來趟身心靈放鬆之旅。
高雄市政府觀光局指出，東高雄山城觀光資源豐富，六龜區寶來及不老溫泉泉質令人稱道，素有「美人湯｣之美譽，更曾榮獲「台灣好湯．金泉獎」最佳CP值大獎。去年市府觀光局與六龜觀光休閒協會合作舉辦在地特色生態導覽，受到熱烈迴響；今年增加平日場次，無論何時來到六龜都能享受山巒美景，探索自然生態及品嘗在地鮮美料理及山茶，深入認識六龜區的美好與自然價值。
六龜觀光休閒協會表示，假期各地遊客紛紛慕名前來賞花拍照，夜晚到寶來及不老溫泉區泡夜湯享受微微徐風，體驗日、夜間生態導覽，為在地商圈業者帶來不少人潮。除了生態導覽，接下來5月每週六、日連續四週，還有清涼消暑的「山城水樂園」，只要憑六龜消費憑證就可玩到盡興又開心。
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