寶可夢訓練家衝！超商主題店改裝變身「南部寶可夢中心」 滿滿皮卡丘、遊戲機台、周邊商品要朝聖
寶可夢訓練家衝！7-ELEVEN主題店遍布全台，總數已超過百家，而其中最熱門的莫過於風靡大小朋友的「寶可夢」主題。位於高雄左營的「7-ELEVEN 寶可夢主題店」經過全新裝潢與設計吸睛亮相，店內外充斥著滿滿皮卡丘，周邊商品齊全到被網友堪比是「南部的寶可夢中心」。
「7-ELEVEN 寶可夢主題店」座落在高雄左營，經過新裝潢設計後煥然一新，以蔚藍天空和寶可夢森林為設計主軸，進到門市有如置身寶可夢世界。進門前抬頭就能看見皮卡丘向你wink，門市櫥窗周圍及樹上都有滿滿的不同樣態皮卡丘，座位區也有隨處可見的小火龍、妙蛙種子、傑尼龜等寶貝環繞。
此外，門市內更設有「Nintendo Switch試玩機台」、「寶可夢加傲樂機台」和「寶可夢集換式卡牌遊戲對戰區」，讓各位訓練家能夠大肆暢玩。眾多周邊商品應有盡有，甚至有粉絲去過都認為不輸台北的寶可夢中心。
7-ELEVEN 寶可夢主題店（重惠門市）
地址：高雄市左營區華夏路1152號1樓
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