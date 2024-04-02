兒童節連假快來！變裝海洋生物參加「海洋教育嘉年華」享一年無限暢遊海生館

【旅奇傳媒/編輯部報導】由海洋委員會、行政院南部聯合服務中心、國立科學工藝博物館及國立海洋生物博物館攜手共同舉辦的年度海洋教育盛會「海洋教育嘉年華」，即將於兒童節連續假期盛大登場！本次活動主題包含「海洋能源與資源」及「海洋環境」兩大主軸：透過海洋教具闖關活動、守護海洋藝術彩繪牆、海洋明星童樂會等多項內容，讓身在海島的海子們從中認識海洋能源的運用與海洋汙染的嚴重性，學習如何愛護海洋及永續海洋。

另外，在專屬於孩子們的節日中，屏東海生館推出變裝遨游派對優惠活動，只要在兒童連假4/4~4/7期間，年滿6歲至未滿12歲之兒童變裝成海洋生物，購票入館參加海洋教育嘉年華活動，即可於館內免費申辦兒童海洋卡一張，立即享有365天免費暢遊海生館資格。

▲迷你解說員親子營活動帶領孩子們認識潮間帶生物構造。 圖：國立海洋生物博物館／提供

屏東海生館致力推廣海洋環境保育，透過館內海洋生物與各式體驗活動讓孩子更了解海洋的奧妙以及保育知識，今年更攜手與海委會、行政院南部聯合服務中心及科工館共同舉辦「海洋教育嘉年華」系列活動，現場共有多項互動體驗教具：包含製造波浪，感受海洋能量並體驗發電的過程；透過娃娃機遊戲，挑戰海洋知識；開著艦艇躲避八爪海怪投擲的海洋廢棄物，接受守護海洋的任務。活動以寓教於樂的闖關方式進行，過關成功後可至鯨之遨游藝術彩繪牆替海洋塗上絢爛的色彩，承諾守護海洋，還有機會獲得獨家海洋生物貼紙。另外，4/5~4/6海生館的海洋明星們將驚喜現身館內餵食解說活動中與遊客一起歡慶海洋童樂會。

▲海洋教育嘉年華闖關活動：開著艦艇接受守護海洋任務。 圖：國立海洋生物博物館／提供

此外，「變裝遨游派對」優惠活動邀請年滿6歲至未滿12歲的孩子們於4/4~4/7化身成為海洋生物，潛入館內一起感受熱情華麗的海洋教育嘉年華慶典，就可於館內大廳服務台免費申辦兒童海洋卡一張，享有一年無限次暢遊海生館優惠。變裝遨游派對全身變裝面積至少要有50%，若只有穿戴簡單裝飾物如：海洋髮飾、海洋項鍊等或是只有身穿印有海洋生物之衣物，恕不列入優惠行列。

▲海洋教育嘉年華闖關活動：感受海洋能量體驗發電過程。 圖：國立海洋生物博物館／提供

透過如此多樣化的活動，讓大小朋友在心中種下守護海洋的種子，澆灌海洋保育知識，與之茁壯發芽。如果想要進一步化身為海洋小尖兵向大眾推廣滿腹的海洋教育，千萬不要錯過萌版「迷你解說員親子營」活動；此活動是由專業解說員為孩子們量身訂製的小小職人培訓課程，除了認識潮間帶生物與可愛的企鵝之外，更重要的是背上象徵知識傳遞的麥克風，站上成果發表舞台展示海洋知識。入夜之後，將由導覽員帶領探索神秘且幽暗的海洋，與魚兒共枕眠。

▲海洋大明星現身與館內遊客一起海洋童樂會。 圖：國立海洋生物博物館／提供

遊客可趁兒童節、清明節連假，安排一趟海生歡慶兒童節之旅，除了有多種可愛的海洋生物外，更可透過海洋教育嘉年華一系列豐富又有創意的體驗活動，滿足大小朋友對於海洋的熱愛！更多海生館相關活動詳情，可於「國立海洋生物博物館」官網或臉書粉絲專頁查詢。

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